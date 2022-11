Romina Malaspina, quien actualmente cuenta con más de dos millones de seguidores en cuenta oficial de Instagram, se convirtió en una celebridad reconocida gracias a su participación en Gran Hermano 2015, formato que se transmitió por la pantalla de América TV. La actual modelo, Dj y conductora de noticieros terminó en el noveno puesto de esa edición, pero logró ser una de las participantes más conocidas.

"Soy de Mar del Plata. Soñé toda la vida con entrar a la casa de Gran Hermano. Me gusta que me miren, me considero una persona extrovertida", decía en el casting a sus 20 años. En la actualidad es una de las principales modelos del país.

Malaspina, que también participó de la edición española de “Supervivientes”, luce distinta a su participación en Gran Hermano. A lo largo de estos años pasó por el quirófano para retocarse la nariz, los labios y los pómulos.

Con el 52,7 por ciento de los votos del público, Francisco Delgado ganó Gran Hermano 2015, formato que se transmitía por la pantalla de América TV. El segundo puesto fue para Matías. El tercero, para Belén. El cuarto, para Mariano.

