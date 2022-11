PH: Podemos Hablar, el exitoso programa que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, tendrá una nueva emisión este sábado 12 noviembre. A las 22:15, como todos los fines de semana, comienza el exitoso ciclo de entrevistas que junta a famosos de distintos ámbitos.

Este nuevo capítulo de la sexta temporada contará con varios invitados especiales muy reconocidos a nivel nacional e internacional: Marcelo Moura (músico), Ginette Reynal (modelo y conductora), Pablo Ruiz (cantante), Pablo Tamagnini (cantante de La Konga) y Mora Jabornisky (última eliminada de Gran Hermano 2022).

Cabe recordar que el programa de la semana pasada midió más de 8 puntos de rating y contó con la presencia de Juan Pablo Sorín (ex futbolista), Néstor Ortigoza (ex futbolista), Osvaldo Santoro (actor y escritor), Majo Martino (periodista) y Martina Stewart Usher (ex participante de Gran Hermano 2022).

+PH Podemos Hablar: ¿A qué hora empieza el programa?

El programa que conduce Andy Kusnetzoff se emite todos los sábados desde las 22:15 horas.

+PH, Podemos Hablar: último programa emitido