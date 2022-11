Laura Ubfal, quien desde que comenzó Gran Hermano se destaca como panelista del programa más visto de la televisión argentina, confirmó que no seguirá como conductora de Gossip en Net TV. A continuación, te contamos los motivos.

+¿Por qué Laura Ubfal dejó Gossip en Net TV?

Laura Ubfal fue entrevistada en LAM, programa de Ángel de Brito en América TV, y reveló por qué salió de Net TV: "Se cierra una etapa. Empecé el 6 de diciembre del año pasado con mucho esfuerzo porque es un canal abierto que le pone todo pero no tiene la estructura que pueden tener otras empresas". Y agregó: "Me ocupé mucho de la producción, hicimos crecer el programa. Sin embargo, no me acompañaron mucho”.

En este sentido, desarrolló: “Pensé que me iban a poner una novela antes para dejarme mejor número. No fue así. Pensé que seguía en el horario, pero me lo quisieron cambiar. Me quisieron llevar media hora más tarde. Pero voy cabeza a cabeza con Intrusos, y nosotros sabemos cómo es el minuto a minuto de la tele. Creo que merecía respeto y que me den cosas a favor”.

Por último, disparó contra Net TV y la productora del canal: "No me dieron nada. A otros le dieron todo. Me cansaron. No me querían mucho, así que lo lamento, pero chau chau”.

+Laura Ubfal termina su programa en Net TV