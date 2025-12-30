Lideró a Verstappen a sus cuatro títulos de Fórmula 1 y pondría 763 millones para ser el nuevo jefe de Colapinto en Alpine

En dos décadas dentro de la Fórmula 1, Red Bull Racing tuvo el mejor ratio de éxito en la historia de la categoría; ocho campeonatos de pilotos, seis de constructores y una constante como candidatos, con pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen al frente. Sin embargo, detrás de estas dos grandes caras hubo una figura que dirigió todo: Christian Horner.

Christian Horner fue el director y jefe de equipo de Red Bull durante dos décadas de éxito, hasta su destitución y despido en este 2025. El británico se fue por la puerta de atrás y buscaría volver a la Fórmula 1 para hacer aún más grande su nombre, aunque ahora como propietario, siendo la cara visible de un grupo que pondría 763 millones de euros para comprar el 24% de las acciones de Alpine.

Christian Horner podría llegar a Alpine, pero como propietario. (Getty)

Así lo reporta el medio neerlandés De Telegraaf, que revive los rumores que surgieron varios meses atrás, donde se vinculaba a Horner con un grupo empresarial dispuesto a crear una nueva escudería. Ahora, directamente el foco estaría puesto en adquirir parte de Alpine y convertirse en propietarios de la escudería que tiene a Franco Colapinto como uno de sus pilotos.

Las acciones que busca adquirir el grupo que tiene a Horner a la cabeza son las que le pertenecen a Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, quienes adquirieron el 24% de la escudería en 2023 por 200 millones de euros, y ahora sacarían casi el cuádruple de ese valor en menos de tres años.

Horner le daría una estructura a Alpine que hoy no tiene

Si bien Christian Horner no tomaría el rol de Steve Nielsen como jefe de equipo, es una persona con claro expertise en la Fórmula 1, capaz de enderezar el rumbo de la escudería, principalmente en temas operacionales y de venta de la marca hacia el mundo externo a la propia categoría.

Christian Horner tiene una relación con Briatore que facilitaría su llegada a Alpine. (Getty)

Horner cuenta también con una estrecha relación con Flavio Briatore, el asesor principal de Alpine, que ha sido el encargado de liderar la escudería tras la salida de Oliver Oakes y de acomodar las piezas para el futuro, trayendo a figuras como Nielsen, el ingeniero David Sánchez y Colapinto, y renovando a Pierre Gasly por tres años.

