Esteban Trebucq, mejor conocido como el "Pelado de Crónica", no seguirá trabajando en el canal en el 2023. El reconocido periodista se aleja de la emisora luego de estar por más de cuatro años conduciendo "Siempre noticias" con el objetivo de "salir de su zona de confort".

En una entrevista con Infobae dio a conocer su decisión. "Me voy de Crónica. Decidí salir de un lugar maravilloso donde no quiero decir que me aman, pero donde me tratan muy bien. Donde yo prácticamente podía hacer lo que quería", reveló el reconocido periodista. Y agregó: "Me cuesta salir de mi zona de confort. Un lugar donde me pagan bárbaro. Donde me podría quedar toda la vida. Y donde, yo no sé si puedo revelar esto, pero lo digo con respeto, una de las autoridades me dijo: 'Pelado, este es tu hogar. Nadie abandona su hogar'".

Para cerrar este tema, añadió: "Seguí a mi corazón y decidí irme del lugar donde me siento amado. A los 46 años tomé la primera decisión de mi vida. Ni cuando fui padre lo había decidido. Y decidí irme". Luego reveló que en enero comenzará a trabajar en A24 en un programa titulado La Cruel Realidad.

+Por qué renunció Esteban Trebucq a Crónica

