En el tercer domingo de eliminación de Gran Hermano 2022 quedó fuera de juego Mora, una de las personas más cercanas a Lucila, quien será sancionada este martes 8 de noviembre. Esto se debe a que en el último día se sacó el micrófono para hablar con Juan, regla que no está permitida. El momento se volvió viral en las redes sociales.

La Tora al momento no sabe que esta "jugada" fue detectada por las cámaras de Gran Hermano. Es por ese motivo que este martes se llevará una sorpresa luego de que Santiago del Moro, conductor del formato, le comunique cuál será la sanción.

Aunque en las redes sociales la mayoría de los usuarios pidieron la expulsión directa, está confirmado que la sanción no sería tan estricta. Cabe recordar que cuando "Los monitos" hicieron complot en la segunda semana, regla que no está permitida, no se les contaron los votos en la gala de nominación.

+Cuál será la sanción para "La Tora"

Lucila de Gran Hermano 2022, mejor conocida como "La Tora", será sancionada este martes 8 de noviembre. Al momento no se sabe qué medidas tomarán desde el reality, pero se cree que podría ir a placa directamente o no participará de la "prueba del líder", la cual le da inmunidad en la semana a los participantes.

