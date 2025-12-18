El tenis español consternado por la decisión de Alcaraz de dejar de trabajar con Ferrero

Luego de un 2025 extraordinario, Carlos Alcaraz anunció vía redes sociales que para el 2026 no iba a trabajar junto a Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador en los últimos siete años. La noticia fue sorpresiva y si bien hubo buenos deseos mutuos, quedó en claro que el murciano fue quien tomó la decisión. Varios referentes del tenis español se manifestaron al respecto.

¿Qué dijo Toni Nadal?

En diálogo con Onda Cero, Toni Nadal, tío de Rafa y su entrenador durante muchos años afirmó: “Me hubiera gustado que estuvieran siempre juntos. El que paga, lo hace para escuchar lo que quiere oír”. Cabe destacar que Toni estuvo aconsejando a Alexander Zverev en los últimos meses, pero que no su coach.

La reflexión de Feliciano López

Feliciano López, referente del tenis español habló con COPE y dijo: “A Carlos le va a costar encontrar alguien que se adapte tan bien a su entorno y su vida, y reúna todo lo que le aportaba Juan Carlos. Es muy pronto como para que Alcaraz deje de trabajar con alguien como él”.

Corretja dio su punto de vista

Quien también se refirió a la ruptura entre Alcaraz y Ferrero fue Alex Corretja. En diálogo con El Larguero -Cadena SER- afirmó: “En mi opinión, quedaba jugo por exprimir de esta relación, tengo la sensación de que esto no debería haber acabado aún”.

