A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección Argentina en el aniversario de Qatar 2022

En las redes sociales, los futbolistas de la Albiceleste recuerdan la conquista de la Copa del Mundo en Lusail.

Por Joaquín Alis

A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección
A 3 años de la tercera: todos los posteos de los jugadores de la Selección

Un día como hoy, pero tres años atrás, la Selección Argentina se imponía ante Francia en los penales luego de un dramático empate 3 a 3 y se quedaba con la tercera Copa del Mundo de su historia. Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste se consagró en Qatar 2022 y coronó el mejor ciclo de su historia.

En su tercer aniversario, el equipo de Lionel Scaloni ya piensa en el Mundial 2026. Sin embargo, muchos de los 26 campeones se tomaron un minuto para rememorar la conquista en Lusail con diferentes posteos en sus redes sociales.

Figuras como Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Leandro Paredes aprovecharon para hacer un posteo con el fin de celebrar los tres años de la alegría futbolística más grande de sus respectivas carreras. Repasalos.

Los posteos de los campeones del mundo

