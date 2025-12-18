River avanza por Ascacibar y ya sabe cuánto dinero tendrá que pagar

El próximo 20 de diciembre, River iniciará los trabajos de pretemporada. En el plantel ya no estarán los futbolistas a los que Marcelo Gallardo les comunicó que no continuarán –Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Ángel Borja-, pero tampoco habrá caras nuevas. La dirigencia negocia por diversas alternativas y uno de los jugadores que interesan y mucho es Santiago Ascacibar.

El capitán de Estudiantes de La Plata todavía no finalizó de competir en este año y lo hará el próximo sábado cuando el Pincha se mida ante Platense por el Trofeo de Campeones en San Nicolás. Lo que es un secreto a voces es que el Ruso no continuará en el León de cara al 2026 y en su horizonte aparece River.

El futbolista ve con buenos ojos pasar al Millonario, en Núñez lo quieren y solamente restan conocerse los detalles de lo que será un traspaso casi seguro. Todo indica que el Millonario desembolsaría unos 6 millones de dólares por su pase. En Estudiantes aceptarían esa cifra y se estima que para los primeros días de enero, el mediocampista ya se sumaría a las órdenes de Marcelo Gallardo.

Ascacibar y Mansilla. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Verón sobre la posible salida de Ascacibar?

Juan Sebastían Verón habló en ESPN sobre el futuro de Santiago Ascacibar y dijo: “Nosotros al Ruso lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto. No podemos hacer locuras, no nos da. Está claro que queremos retenerlo, pero hay una cuestión económica en la que va a llegar un punto en donde no podemos competir y deberá decidir él. Nosotros lo vamos a acompañar porque hizo un esfuerzo al volver, como también lo hizo el club”.

“No somos de cortarle la carrera a alguien o decir que no se va a mover. Vamos a hacer el esfuerzo máximo, que él lo sabe, y si no se puede, lo vamos a acompañar y esperar a que el día de mañana quiera terminar su carrera en el club“, completó la Bruja.

