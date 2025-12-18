Advertencia para la Selección Argentina con uno de sus habituales citados: ”Completamente desaparecido”

Thiago Almada no está teniendo la temporada que esperaban en el Atlético de Madrid. Si bien dejó una buena impresión en sus primeros partidos allá por agosto, la lesión muscular que sufrió en su estadía en la Selección Argentina por la fecha FIFA de septiembre lo tumbó de semejante manera que no volvió a recuperar su nivel.

Por eso, Diego Simeone, últimamente, no lo tiene en cuenta para el once inicial. Y encima, ahora que le dio la oportunidad para ser titular y mostrar un cambio en su rendimiento en el duelo con el Atlético Baleares por los 16vos de Final de la Copa del Rey, tampoco dio la talla, lo que le costó que le empiecen a llover las críticas en España.

”Dejó pinceladas de su calidad con el balón en los pies, participando en el primer gol y asociándose cerca del área, pero le faltó peso y más continuidad. Y en el segundo tiempo estuvo completamente desaparecido, evidenciando por qué ha perdido peso en los planes de Simeone”, reportó Diario Marca, que puntuó al ex Vélez con un 4.

En esa misma línea de querer ver una reacción de Thiago Almada, el Diario AS también le reconoció su intervención en el primer tanto del Colchonero, pero remarcó su falta de consistencia: ”Empezó en la banda izquierda, aunque metiéndose a la mediapunta como le gusta. Aprobado sin alardes, su mejor punto fue el pase filtrado a Gallagher en la triangulación del 0-1. Escaso”.

Por su parte, El Desmarque lo calificó con un 3 y describió: ”Muy bien en el 0-1 dándosela de primeras a Gallagher, que asistió a Griezmann. Muy mal en todo lo demás. Sensación total de no estar adaptado, de estar fuera de los esquemas tácticos del equipo, de no entenderse con los compañeros. Sorprende que aguantara en el campo hasta el 82”’.

Atlético de Madrid ganó y sigue su camino en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid derrotó 3 a 2 al Atlético Baleares por los 16vos de Final de la Copa de Rey. Con lo cual, ya aseguró su cupo en la siguiente instancia (que se disputará entre el 13 y el 15 de enero) para el certamen al que fijó como uno de los objetivos de la temporada.

Por otro lado, el 8 de enero se enfrentará al Real Madrid por la Semifinal de la Supercopa de España, la otra meta en cierto punto posible que estableció el Colchonero. Si vence al Merengue se medirá en la Final del domingo 11 al Barcelona o al Athletic Club de Bilbao.

