"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

Rosario Central, para mi, justo campeón. Perdió solo dos partidos en las fases de liga -ante Boca en el Apertura e Independiente en el Clausura- y fue el mejor equipo del año y de la temporada. Está claro que el anuncio del campeón por tabla anual debió hacerse antes, pero me parece valorable de parte de AFA que copie las ideas de los mejores.

Con esto, la AFA imita a la MLS. Recordemos que Messi, el año pasado, salió campeón de la Supporters Shield con Tata Martino de técnico por ser el mejor ubicado en la temporada regular. En ese entonces, Inter Miami perdió en los playoffs y veremos cómo le va a Central en los del Clausura.

Creo también que, para ser totalmente justos, habría que darle un título al River de Martín Demichelis por la temporada 2023 y uno a Fernando Gago por la temporada 2022, porque fueron los equipos que más puntos sumaron.

Nadie puede negar que Holan armó un equipazo. Con Malcorra, con Campaz, con Di María y Alejo Véliz, con una pareja de centrales que son dos guerreros -Quintana y Mallo-, con Fatura Broun al arco y un cinco como Ibarra, que para muchos es el mejor del campeonato.

¿Puede ser a destiempo la comunicación? Sí, pero no deja de ser justa su consagración. Central lo merece, Belloso lo merece, Holan lo merece, la hinchada lo merece y el plantel lo merece, con Di María a la cabeza. Está bien esta estrella para Central, que además va a darle otro valor a la tabla anual de acá en adelante.

