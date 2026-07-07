La confesión de Messi sobre la remontada de Argentina en el Mundial 2026: “La vi fea de verdad”

El delantero se mostró aliviado por la clasificación, pero reconoció que se sintió eliminado en un tramo del partido.

El Mundial 2026 entregó un partido para la historia y con la Selección Argentina como protagonista. Los liderados por Lionel Messi vencieron a Egipto recuperándose de una desventaja de dos goles y se metieron en los cuartos de final del certamen internacional.

En un duelo cuesta arriba para la Albiceleste, el delantero de Inter Miami falló un penal en el primer tiempo, pero consiguió redimirse en el complemento con un gol y una asistencia para empujar a su equipo hacia la clasificación.

Después del sufrimiento, ante el micrófono de ESPN, Messi reconoció que con el 2-0 a favor de los egipcios sintió que su equipo ya se iba “para casa”. Pero todo cambió con el descuento de Cuti Romero tras un centro magistral del máximo goleador de los Mundiales.

“La verdad que sí. Cuando se pusieron 2-0 la vi fea de verdad. Era difícil. Por eso el desahogo y el alivio de todos, porque levantamos un partido increíble. Es difícil levantar un 2-0 y más en esta clase de eliminatoria”, comenzó el atacante de Inter Miami.

"CUANDO SE PUSIERON 2-0, LA VI FEA DE VERDAD", Leo Messi vio complicada la clasificación de Argentina cuando llegó el segundo de Egipto.



⚡ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/T7a2DGWtpZ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Y compartiendo sus sensaciones: “Cuando hicimos el gol de Cuti todos internamente sentíamos que lo íbamos a empatar, que teníamos el tiempo y que todavía nos quedaba el alargue. Gracias a Dios lo pudimos hacer antes del alargue que también tiene mucho más mérito”.

Publicidad

La bronca de Messi por el penal errado

“Fue un desahogo para todos. Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo. Por suerte Dios tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final. Pude dar el gol del empate. Una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cómo somos como argentinos, el orgullo que nos da. Muy feliz”, explicó el astro.

"FUE UN DESAHOGO. TENÍA MUCHA BRONCA POR EL PENAL ERRADO. SENTÍA QUE LE HABÍA FALLADO AL GRUPO EN UN MOMENTO IMPORTANTE" 💬🇦🇷



Lionel Messi explicó las lágrimas tras la victoria de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



🎙️ @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/PnCNkhAjgM — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Cuándo juega Argentina los cuartos de final

El próximo compromiso para la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni esperan ahora por el vencedor entre Suiza y Colombia para enfrentarlos el sábado 11 de julio a las 22, hora argentina, en Kansas City.

Publicidad

Datos clave