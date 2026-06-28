La conclusión post Jordania es clara: los suplentes de Argentina son muy suplentes y ante Cabo Verde deben jugar los mejores

Salvo Paredes, Lo Celso y Senesi, el resto de los jugadores suplentes desperdiciaron la oportunidad de lucirse en la victoria ante Jordania. Ahora, se viene Cabo Verde.

El análisis tras el encuentro de la Selección Argentina ante Jordania deja una certeza: los suplentes son, justamente, muy suplentes. Había expectativas de que jugadores como Nico Paz o Simeone pudieran ganarse un lugar de cara al próximo partido frente a Cabo Verde, pero no lograron convencer.

Con esta realidad, el equipo titular para 16avos del Mundial será el que jugó las dos primeras fechas. Lionel Scaloni confiará en su once de gala, con la duda habitual en el lateral izquierdo entre Medina o Tagliafico, la delantera con Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y la confirmación de si Thiago Almada se mantendrá en el equipo.

Los aprobados de la jornada

A pesar del flojo rendimiento general de la segunda unidad, hubo tres jugadores que lograron destacarse y le demostraron al técnico que están para sumar:

Leandro Paredes: demostró un nivel altísimo. Dejó en claro que, si el equipo necesita un mediocampista con jerarquía, él está listo.

demostró un nivel altísimo. Dejó en claro que, si el equipo necesita un mediocampista con jerarquía, él está listo. Marcos Senesi: el defensor ingresó como suplente, pero se mostró muy firme, generó el penal y estuvo cerca de marcar un gol. Una actuación muy sólida.

el defensor ingresó como suplente, pero se mostró muy firme, generó el penal y estuvo cerca de marcar un gol. Una actuación muy sólida. Giovani Lo Celso: aprovechó su oportunidad al máximo, marcando un golazo de tiro libre (con algo de complicidad del arquero rival). Sigue demostrando su calidad cada vez que entra.

El resto de los jugadores que tuvieron su oportunidad —como el “Flaco” López, el “Colo” Barco o Exequiel Palacios— no lograron aprovecharla. A partir de los duelos de eliminación directa, volverá el once ideal: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Licha Martínez, Medina o Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Lautaro o Julián, y Thiago Almada.

Publicidad

Julián Álvarez y la magia de Messi

Mención aparte merece Julián Álvarez. Hoy, el delantero jugó probablemente su peor partido en la Selección. Estuvo impreciso, no pudo controlar la pelota, no generó gambetas ni chances de gol, y hasta se lo vio errático en los rebotes. A pesar de este bache, sigue siendo un candidato firme para la titularidad contra Cabo Verde.

Y luego, por supuesto, está Messi. Con la colaboración del arquero rival —ya que su tiro libre entró a ras del piso por el medio del arco—, volvió a demostrar por qué es un jugador único. El genio siempre te regala un gol, un destello que justifica el valor de la entrada, de la reventa, del pasaje de avión y del hotel. Porque cuando juega Messi, el espectáculo está garantizado.