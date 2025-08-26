Es tendencia:
Toti Pasman

Los números todavía le sonríen, pero River no se cansa de demostrar que es un equipo verde

El equipo de Napoleón parece perdido. Los resultados lo acompañan de momento, pero el juego es muy flojo y se lo nota nervioso al DT.

Por Lautaro Tiburzio

Marcelo Gallardo en Lanús – River
© GettyMarcelo Gallardo en Lanús – River

River demostró, anoche en La Fortaleza, que desde la vuelta de Marcelo Gallardo sigue siendo un equipo verde, light, ingenuo e inmaduro.

Minuto 94 y pierde la pelota Juanfer, recuperan y vuelve a perder Montiel. Galarza y Casco -que se nota que ya está grande- no tapan a Canelo, que manda el centro tranquilo. Lautaro Rivero, que jugó un buen partido, pierde de cabeza con Walter Bou y tanto Montiel nuevamente como Juan Portillo no cierran para el gol de Rodrigo Castillo en la última.

Y cabe destacar que Castillo ya había mojado contra River en el primer semestre con Gimnasia en La Plata. Lo concreto es que acá hubo muchísimos errores de parte del Millonario. Siete errores para un gol de Lanús. ¡Siete! No podés perder un partido de esta manera y en la última jugada del partido.

Por esa razón fue evidente el enojo de Gallardo y por eso mismo no quiso hablar en conferencia de prensa. Es verdad que los números todavía le sonríen a su River: va primero en su zona, se metió en cuartos de la Libertadores y sigue en pie en la Copa Argentina, pero no convence desde el juego.

River todavía no es River. El otro día pasó con lo justo en la Libertadores y ayer ante Lanús volvió a dejar una imagen muy pobre, muy flojito. El único que lo levantó fue Salas en su ingreso. ¡Qué sangre tiene Maxi Salas! El mejor refuerzo de este mercado de pases para el Muñeco, por escándalo.

River sigue en deuda, y por eso, Napoleón está nervioso. Más allá de los goles de Driussi, la entrega de Salas, el toque de Juanfer y las atajadas de Armani, más apenas un poquito de Montiel, el resto demostró no estar a la altura del Millo.

Publicidad

¿Cómo quedó River en las tablas tras el empate ante Lanús?

Una vez consumado el empate ante Lanús, River alcanzó los 12 puntos y pasó por uno a Vélez y San Lorenzo. En lo que respecta a la tabla anual, que otorga cupos a las copas internacionales del próximo año, los de Marcelo Gallardo podrían haberse subido a la cima, pero quedaron con 43 puntos, uno más que Boca, pero dos menos que Rosario Central. De igual manera, en caso de finalizar en esa posición, se asegurará su lugar en la Copa Libertadores 2026.

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

