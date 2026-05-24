Irán mudará su base para el Mundial 2026 de Estados Unidos a México

El conjunto asiático, luego de las gestiones que realizó su federación con la FIFA, confirmó que mudará su base a México. En tanto que sus partidos, por el momento, se mantienen en tierras estadounidenses.

En medio del conflicto bélico de Estados Unidos con Irán surgieron dudas sobre la participación de la selección de fútbol del país asiático en la Copa Mundial 2026. De hecho, las propias autoridades del combinado iraní se encargaron de plantear la duda si el país anfitrión no daba las garantías de seguridad necesarias tanto para el plantel como para su público.

Lo cierto es que luego de varias semanas de conversaciones en las que también debió intervenir la FIFA, Irán prosiguió con su preparación para presentarse, pero siempre con sus intentos de mudar las sedes de sus partidos a México o, en su defecto, a Canadá. Sin embargo, la organización que preside Gianni Infantino no se mostró afable a la solicitud, pues la avanzada venta de entradas hace prácticamente imposible modificar el cronograma.

No obstante, en lo que sí accedió la FIFA con Irán fue en otorgarle la posibilidad de trasladar su base de Estados Unidos a tierras mexicanas. En un principio estaba estipulado que plantaran bandera en Tucson, Arizona, pero finalmente lo harán en Tijuana. Esto, debido a la complicación en la que se encuentra la federación para conseguir el visado de cada uno de los integrantes de su delegación.

Con lo cual, el equipo que dirige Amir Ghalenoei se instalará en la ciudad mexicana lindera al sur de California, y desde allí se moverá primero hacia Los Angeles para enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica y después para cerrar la fase de grupos hasta Seattle en donde chocará con Egipto.

El cronograma de Irán en el Mundial 2026

La Selección de Irán disputará la fase de grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dentro del Grupo G, comenzando su participación el lunes 15 de junio contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Angeles (Inglewood).

En su segundo encuentro, se medirá ante Bélgica el domingo 21 de junio, repitiendo escenario en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Finalmente, cerrará la primera etapa enfrentándose a Egipto el viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle.

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En síntesis