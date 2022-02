El Ministerio de Salud bonaerense confirmó que 20 personas son las fallecidas por la consumisión de cocaína envenenada y 74 continúan hospitalizadas este jueves en sanatarios de distintos partidos bonaerenses, mientras que las consultas hechas esta madrugada fueron en su mayoría de casos leves.

“Los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología, mientras que los síntomas que presentaron fueron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea”, explicaron.

Los voceros aseguraron que de los internados 18 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

¿Cuáles son los elementos que tienen la droga envenenada?

El ministro de Seguridad, Sergio Berni indicó que “cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas”.

Por su parte, Mariano Diaz (MN 100.179), miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y Asociación Toxicológica Argentina, explicó a TN que “los adulterantes que se pudieron haber utilizado son incontables”. En este marco, el especialista detalló los fármacos que podrían haber adulterado la droga: lidocaína, opioides y neurolépticos; pasando por metales, como el arsénico o el mercurio; hasta plaguicidas, como las estricninas.

Según el titular de la cartera de Seguridad bonaerense aún no se sabe cuál fue el elemento que generó la muerte de una docena de personas, aunque calculó que “hay un gran componente de un depresor del sistema nervioso central”. “En el análisis por ahí surge que es talco con algún anestésico. Hasta que no se haga esto, que se hace con un método de espectrofotometría, no sabremos los componentes que tenía”, señaló.

¿Cuáles fueron las sustancias que generaron la muerte?

Los especialistas resaltaron que la lista de sustancias que se usó para “estirar” la droga es extensa. Desde elementos altamente tóxicos, como venenos y metales, hasta azúcar o almidón. “Los adulterantes más frecuentes utilizados son sustancias de menor toxicidad, aunque también se usa lidocaína, anfetaminas, dipirona y aspirina”, señaló a TN el pediatra especialista en toxicología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez.

Por otro lado, el especialista agregó otras sustancias: opioides, neurolépticos, benzodiacepinas, arsénico, mercurio, “órganos fosforados o clorados”, raticidas, como la estricnina “que es uno de los adulterantes más utilizados en las drogas callejeras”.

Recomendaciones del Ministerio de Salud:

El Ministerio de Salud bonaerense advirtió una alerta con una serie de recomendaciones ante el reporte de muertes e internaciones a causa del consumo de droga adulterada en el territorio bonaerense.

Entre los consejos indican no consumir cocaína comprada en las últimas 24 horas y, en caso de haberla ingerido, es muy importante tener en cuenta: