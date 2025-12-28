Julián Alvarez termina el 2025 como el futbolista argentino con mejor cotización de mercado

Julián Alvarez termina el 2025 envuelto en críticas por lo que viene siendo su rendimiento con el Atlético de Madrid, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Es que a pesar de acumular 11 gritos en 23 partidos (dos de esos goles en la victoria histórica de 5 a 2 sobre el Real Madrid), presenta un gran déficit en los encuentros que disputa en condición de visitante.

Entienden en España que si la Araña eleva su efectividad, el Atleti podrá definitivamente plantarse como candidato para pelear hasta el final no solo el torneo local, sino la Copa de Rey y la Liga de Campeones de Europa (además de la Supercopa de España que se estará disputando entre el 8 y el 11 de enero en Arabia Saudita).

Aun así, Julián Alvarez culminará el 2025 como el futbolista argentino mejor valuado en el mercado mundial. Encabeza la clasificación con un valor de 100 millones de euros, 15 más que sus tres máximos perseguidores: Enzo Fernández (Chelsea), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool), quien inició el año con la misma cantidad que el nacido en Calchín, pero que por su actualidad también retrocedió en dicho aspecto.

Más atrás asoman Nico Paz (Como 1907) y Cristian Romero (Tottenham Hotspur) con 65 y 60 millones cada uno, 10 más que Franco Mastantuono (Real Madrid). Cierran el top ten Alejandro Garnacho (Chelsea) con 45, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) con 40 y Santiago Castro (Bologna) con 35.

El ascenso de Julián Alvarez en el mercado desde que arribó a Europa

Julián Alvarez llegó al Manchester City a mediados del 2022. Ya en septiembre de aquel año, luego de sus primeras participaciones bajo la tutela de Pep Guardiola, el oriundo de Calchín saltó de una cotización de 23 a 28 millones de euros. Tras su gran actuación y consagración con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 llegó a los 50 millones.

Ya a mediados del 2024, antes de participar en la Copa América de Estados Unidos y en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París, la Araña se presentó con una tasación de 90 millones, que descendió a 75 cuando firmó su incorporación al Atlético de Madrid en agosto. No obstante, en diciembre ya subió a 80, en marzo de este año volvió a los 90 y desde junio se ubica en el nivel de los 100 millones.

Publicidad

Publicidad

ver también Las dos preocupaciones del Dibu Martínez sobre el final del 2025

ver también La carta de despedida de la Serie A para Nico Paz, quien volvería al Real Madrid: ”Gracias por todo”

Julián Alvarez, fuera de top ten de la tabla de los jugadores mejor cotizados de mundo

Por cierto, en la tabla general, Julián Alvarez aparece en el puesto 18 de los jugadores con mejor valor de mercado del mundo en 2025. Quedó a 20 millones del top ten de una clasificación que lideran Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé, todos con 200 millones de euros.

En síntesis

Julián Álvarez lidera el ranking mundial como el argentino mejor valorado con 100 millones de euros.

El delantero del Atlético de Madrid acumula 11 goles en 23 partidos durante la temporada actual.

Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister escoltan al líder con una cotización de 85 millones.

Publicidad