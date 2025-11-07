Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

A qué hora y qué canal pasa hoy la pelea entre la argentina Karen Carabajal y Pamela Noutcho por el título mundial de peso ligero IBO

La dueña del título Latino de peso ligero de la OMB quiere concretar en Italia su tercera oportunidad de ser campeona mundial.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
La argentina busca coronarse campeona mundial por primera vez en su carrera.
La argentina busca coronarse campeona mundial por primera vez en su carrera.

La argentina Karen Elizabeth Carabajal tendrá este viernes la tercera posibilidad de su carrera de coronarse campeona mundial, tras dos intentos fallidos peleando en el Reino Unido: ante Katie Taylor, para muchos la mejor boxeadora de la historia, en 2022 y ante Rhiannon Dixon el año pasado.

El nuevo desafío la pondrá cara a cara con la invicta italiana Pamela Noutcho Sawa en el PalaDozza de Bologna, donde estará en juego el campeonato mundial de peso ligero de la IBO. Ambas peleadores superaron el pesaje este jueves, con registro de 68.8 kilogramos para la argentina y 60.5 para la local.

El título mundial de la IBO se encuentra vacante, siendo Noutcho Sawa la campeona europea en la división de peso ligero, con una defensa exitosa, y Carabajal dueña del título Latino de la OMB en la misma división gracias a su más reciente victoria sobre Micaela Soledad Domínguez.

El anuncio de la pelea entre Noutcho Sawa y Carabajal, en Bologna.

El anuncio de la pelea entre Noutcho Sawa y Carabajal, en Bologna.

¿A qué hora y dónde ver la pelea entre Noutcho Sawa y Carabajal?

El combate entre Pamela Noutcho Sawa y Karen Elizabeth Carabajal está programado para iniciar no antes de las 23.00 en Italia, es decir las 19.00 de Argentina. De momento, solo fue confirmada su transmisión en territorio italiano por Rai Sport.

Carabajal ante su gran chance

Burbuja, como la apodó su entrenador en sus inicios como boxeadora, considera que Pamela Noutcho Sawa le ofrecerá mayores oportunidades de coronarse que sus dos rivales anteriores, incluso cuando la localía volverá a jugar a favor de su oponente.

Publicidad
La promovió Chino Maidana, enfrentó en Wembley a la mejor de la historia, la echaron del trabajo antes de pelear por un título mundial y ahora tendrá revancha

ver también

La promovió Chino Maidana, enfrentó en Wembley a la mejor de la historia, la echaron del trabajo antes de pelear por un título mundial y ahora tendrá revancha

“Estamos muy enfocados, con muchas ganas. Siento que esta es la gran oportunidad y no la quiero dejar pasar. Quiero aprovecharla al máximo, hacer lo mejor y que se me de”, le dijo a Bolavip la campeona Latino de peso ligero de la OMB.

Y explicó: “Me habían dicho que en Italia es más parecido a Argentina con el tema de los deportistas, que tienen que hacer algo más para sobrevivir y no solamente dedicarse a entrenar. Quizás es una rival más acorde y una oportunidad más grande para mí de poder ser campeona del mundo”.

En síntesis

  • La boxeadora Karen Elizabeth Carabajal buscará el título mundial IBO de peso ligero en Bolonia, Italia.
  • Carabajal, dueña del cinturón Latino de peso ligero de la OMB, enfrentará a la invicta italiana Pamela Noutcho Sawa, campeona europea.
  • La pelea está programada para iniciar no antes de las 19:00 de Argentina (23:00 en Italia) este viernes.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Mientras Chino Maidana ganó 2.5 millones por sus peleas ante Floyd Mayweather, esto cobró Karen Carabajal vs. Katie Taylor
Polideportivo

Mientras Chino Maidana ganó 2.5 millones por sus peleas ante Floyd Mayweather, esto cobró Karen Carabajal vs. Katie Taylor

Karen Carabajal: de pelear con la mejor de la historia a perder el trabajo y buscar que el boxeo le de su revancha
Entrevista

Karen Carabajal: de pelear con la mejor de la historia a perder el trabajo y buscar que el boxeo le de su revancha

Las 3 palabras que usó Gasly para hacer una promesa tras la continuidad de Colapinto en Alpine
FÓRMULA 1

Las 3 palabras que usó Gasly para hacer una promesa tras la continuidad de Colapinto en Alpine

Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados
Mundial 2026

Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo