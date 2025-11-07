A qué hora y qué canal pasa hoy la pelea entre la argentina Karen Carabajal y Pamela Noutcho por el título mundial de peso ligero IBO

La argentina Karen Elizabeth Carabajal tendrá este viernes la tercera posibilidad de su carrera de coronarse campeona mundial, tras dos intentos fallidos peleando en el Reino Unido: ante Katie Taylor, para muchos la mejor boxeadora de la historia, en 2022 y ante Rhiannon Dixon el año pasado.

El nuevo desafío la pondrá cara a cara con la invicta italiana Pamela Noutcho Sawa en el PalaDozza de Bologna, donde estará en juego el campeonato mundial de peso ligero de la IBO. Ambas peleadores superaron el pesaje este jueves, con registro de 68.8 kilogramos para la argentina y 60.5 para la local.

El título mundial de la IBO se encuentra vacante, siendo Noutcho Sawa la campeona europea en la división de peso ligero, con una defensa exitosa, y Carabajal dueña del título Latino de la OMB en la misma división gracias a su más reciente victoria sobre Micaela Soledad Domínguez.

El anuncio de la pelea entre Noutcho Sawa y Carabajal, en Bologna.

¿A qué hora y dónde ver la pelea entre Noutcho Sawa y Carabajal?

El combate entre Pamela Noutcho Sawa y Karen Elizabeth Carabajal está programado para iniciar no antes de las 23.00 en Italia, es decir las 19.00 de Argentina. De momento, solo fue confirmada su transmisión en territorio italiano por Rai Sport.

Carabajal ante su gran chance

Burbuja, como la apodó su entrenador en sus inicios como boxeadora, considera que Pamela Noutcho Sawa le ofrecerá mayores oportunidades de coronarse que sus dos rivales anteriores, incluso cuando la localía volverá a jugar a favor de su oponente.

“Estamos muy enfocados, con muchas ganas. Siento que esta es la gran oportunidad y no la quiero dejar pasar. Quiero aprovecharla al máximo, hacer lo mejor y que se me de”, le dijo a Bolavip la campeona Latino de peso ligero de la OMB.

Y explicó: “Me habían dicho que en Italia es más parecido a Argentina con el tema de los deportistas, que tienen que hacer algo más para sobrevivir y no solamente dedicarse a entrenar. Quizás es una rival más acorde y una oportunidad más grande para mí de poder ser campeona del mundo”.

