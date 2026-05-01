Cómo ver en vivo y online la pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez por el título mundial de peso crucero OMB: a qué hora es y qué canal la pasa

David Benavídez busca coronarse campeón mundial en una tercera división, tras ostentar títulos en peso súper mediano y semipesado, para lo que este sábado se medirá en la T-Mobile Arena de Las Vegas al mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez por el campeonato de peso crucero de la OMB.

Benavídez, dueño de un récord profesional de 31 victorias, 25 por la vía del nocaut, sin empates ni derrotas, dejó el cinturón del CMB en la división semipesado que había legitimado venciendo por nocaut técnico en el séptimo asalto a Anthony Yarde el pasado noviembre en Arabia Saudita para tomar este nuevo desafío en un peso superior.

Lo espera Gilberto Ramírez, dueño de un récord de 48 victorias, 30 de ellas antes del límite, y una única derrota. El Zurdo es el actual monarca de la OMB en la división de peso crucero, título que viene de defender con éxito imponiéndose por decisión unánime a Yuniel Dorticos, en junio del año pasado.

SE TERMINAN LAS PALABRAS: ¿QUÉ TEAM ERES?



🥊 Team BENAVIDEZ



🥊 Team ZURDO



📺 El combate, EN VIVO por el Plan Premium de #DisneyPlus



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¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez?

La transmisión de la cartelera que presentará Premier Boxing Champions en la T-Mobile Arena de Las Vegas podrá verse en América Latina en exclusiva por la plataforma de Disney+, con transmisión a cargo de ESPN Knockout, este sábado 2 de mayo. El horario de inicio está previsto para las 21.00 en hora de Argentina. En ese sentido, el combate estelar entre Benavídez y Ramírez no comenzará antes de la medianoche del domingo.

Un argentino en cartelera

El evento que tendrá como combate estelar el duelo entre David Benavídez y Zurdo Ramírez tendrá una presencia argentina en las peleas preliminares. Se trata de Ismael Flores, dueño de un récord profesional de 17 victorias, una derrota y un empate, que se enfrentará al mexicano Isaac Lucero, invicto en 18 peleas, por el título NABO de peso súper welter de la OMB.

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Otros grandes combates en la T-Mobile Arena

La megacartelera que se desarrollará en la T-Mobile Arena de Las Vegas contará con un total de doce peleas, entre las que destacan la de José Armando Resendiz vs. Jaime Munguia, que será el combate estelar; y también la de Óscar Duarte vs. Ángel Fierro, por los títulos Plata del CMB y NABO de la OMB en el peso súper ligero.

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