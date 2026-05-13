Con 32 años, buscará su primera victoria europea en Doncaster, en una mega cartelera de DAZN y ante una joya local para la que todo el mundo pronostica otro triunfo por nocaut.

Después de mucho tiempo, las últimas semanas han acostumbrado a los fanáticos a encontrarse con varios boxeadores argentinos participando de grandes carteleras en el exterior, como sucedió con Braian Suárez ante Ben Whittaker en Liverpool, Alan Chaves vs. Miguel Madueno e Ismael Flores vs. Isaac Lucero en Las Vegas; y como el próximo 13 de junio sucederá con Evelin Bermúdez en Orlando.

En todos esos casos, se trató de presentaciones que tuvieron muy buena difusión en Argentina, pero también hay otros que requieren de una investigación más profunda, de bucear por fechas alrededor del mundo, porque dicen que en todas partes puede aparecer un compatriota. Es el caso de Leonardo Suárez, peleador que renunció a la FAB y desde el año pasado se radicó en Europa. El próximo sábado 16 de mayo será parte de una mega cartelera organizada por Queensberry Promotions y DAZN en el Keepmoat Stadium, donde hace de local el Doncaster Rovers en la tercera categoría del fútbol inglés.

Suárez, nacido en González Catán y radicado muchos años en Trelew, llegó a vivir a Barcelona el año pasado después de entrar en conflicto con la Federación Argentina de Box porque, según contó, no lo dejaban competir. Se sacó las ganas y no paró de pelear en ese 2025, en el que concretó un total de ocho presentaciones entre Inglaterra, Francia y España. Incluso hizo dos combates en el lapso de una semana. ¿Otro detalle? Los perdió todos.

“Estuve en cuatro países en un día: hice Roma, Barcelona, París y Manchester, de ahí a Sheffield, el lugar de la pelea. Llegué super cansado, justo para el pesaje y si bien no me gusta poner excusas, se vio reflejado en la pelea que no estuve al cien por cien”, había contado en entrevista con MAMBAsport sobre su debut europeo, en el que cayó por nocaut en el segundo round ante Edward Hardy.

Lee Rogers vs Leo Suárez, en Newcastle.

Su segunda presentación le permitió mejorar la imagen, porque en Newcastle llevó a decisión por puntos el combate ante un prospecto local que todavía se mantiene invicto como Lee Rogers. Pero la necesidad de tomar peleas demasiado seguido para vivir y el hecho quedar marcado como probador para que sean otros los que se luzcan enfrentándolo, llevaron a que acumule diez derrotas consecutivas en Europa, incluyendo las dos que sufrió este año.

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En busca del milagro de Doncaster

Con menos de dos meses de preparación tras su más reciente derrota ante Mohamed Zouaki, por puntos en España, Leonardo Suárez llegó a Doncaster para participar de la gran cartelera promocionada como “David vs. Goliat”, que estelarizarán en el peso pesado el local David Allen y el croata Filip Hrgovic.

En un combate pactado a cuatro asaltos, en la división de peso pluma, el argentino se medirá ante otro prospecto del boxeo británico como Leighton Birchall, quien solo tiene 19 años e hizo su debut profesional el año pasado, logrando acumular hasta la fecha cuatro victorias en cuatro presentaciones, con tres de ellas por la via del nocaut.

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Limited tickets remaining – secures yours NOW – Link in bio 🎟️#AllenHrgovic | May 16 | @EcoPowerStadium, Doncaster | @DAZNBoxing pic.twitter.com/sTOzfzKRmH — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 13, 2026

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Una victoria de Suárez, que antes de renunciar a la FAB y radicarse en Europa tenía de todos modos un récord profesional negativo compuesto por 5 victorias y 8 derrotas, sería una verdadera hazaña si se tiene en cuenta que paga 18 a 1 en las principales casas de apuestas. De hecho, en la prensa inglesa no hay mayores expectativas en que pueda superar los cuatro asaltos, pues se planteó el escenario para un nuevo nocaut del crédito local.

¿Dónde ver en vivo Leighton Birchall vs. Leonardo Suárez?

La cartelera organizada por Queenseberry Promotions que se celebrará este sábado 16 de mayo en Doncaster será transmitida por la plataforma de streaming de DAZN, para la que se requiere suscripción. Sin embargo, el combate entre Suárez y Birchall no figura entre los cinco principales del evento y existe la posibilidad de que pueda verse gratis entre las preliminares que la cadena transmitirá por Youtube. Por ser en Inglaterra, se espera que haya combates desde el mediodía de Argentina, que que son un total de 11 los anunciados para el evento.

Data clave

El boxeador Leonardo Suárez enfrentará a Leighton Birchall el sábado 16 de mayo en Doncaster.

enfrentará a Leighton Birchall el sábado en Doncaster. El argentino acumula diez derrotas consecutivas en Europa tras realizar ocho peleas durante el 2025.

en Europa tras realizar ocho peleas durante el 2025. La cartelera de Queensberry Promotions será transmitida globalmente a través de la plataforma DAZN.