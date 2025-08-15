Es tendencia:
Dana White no dudó al elegir al mejor peleador de UFC de la historia: “No hay debate”

El presidente de la Ultimate Fighting Championship fue claro a la hora de elegir al luchador más destacado del planeta.

Por Joaquín Alis

Son muchos los peleadores de la UFC que dejaron su huella en las artes marciales mixtas. Cada categoría tuvo a sus respectivas figuras y las opiniones sobre quién fue el número 1 son variadas. Sin embargo, para Dana White, no hay debate a la hora de elegir al mejor de todos los tiempos.

En más de una oportunidad, el presidente del Ultimate Fighting Championship dio su punto de vista al respecto y siempre se quedó con el mismo luchador: Jon Jones. El estadounidense, que anunció su retiro en junio a sus 37 años, aparece en el top 1 de White.

“Destruyó a todos en el peso semipesado, que en ese momento era la categoría de peso más dura de la empresa y el deporte. Y luego ascendió al peso pesado, ganó fácilmente en el peso pesado… Jon Jones, no hay debate. Nadie puede debatir quién es el mejor de todos los tiempos. Él nunca ha perdido. Nunca ha sido derrotado en el octágono“, expresó el presidente de la UFC.

Y continuó: “Nadie, ni siquiera Ali, ha regresado de tres años de descanso y ha lucido igual. Si metes a Jon Jones en una habitación con cualquiera, Jon sale de la habitación. Es innegable. Puedes odiar todo lo que quieras, pero él es el mejor”.

Además, Dana White explicó por qué Khabib Nurmagomedov no logró superarlo: “Creo que tenía el potencial para estar en la carrera por esto. Simplemente no se quedó mucho tiempo. Si no hubiera tenido las lesiones que tuvo y los reveses en su carrera… No hay duda que es uno de los grandes de todos los tiempos”.

La carrera de Jon Jones

Jon Jones fue campeón de la categoría de pesos semipesados de la UFC en marzo de 2011, con 23 años y ocho meses. Ese día, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la organización en todas las categorías, algo que hasta la fecha no fue superado.

A pesar de que Dana White declaró que “nunca fue derrotado”, Bones tiene una derrota en su carrera. Fue ante Matt Hamill, en donde fue descalificado por codazos ilegales. Para muchos -incluyendo al propio Hamill-, ese combate debió haber sido declarado sin resultado.

Fueron 16 peleas por el título para Jones, que también tiene el récord de más victorias en peleas por el título (15). Su récord es de 28-1-0 (1).

