Defendió un título mundial contra Mayweather, fue condenado a 18 años de prisión y dado por muerto erróneamente en un motín

Antes que Marcos Maidana protagonizara dos combates ante Floyd Mayweather allá por 2014 que quedaron en la historia del boxeo argentino, dándole además una repercusión internacional sin precedentes y una fortuna que terminó alejándolo de la disciplina, hubo un campeón mundial que expuso su cinturón ante Money en la división de peso wélter.

Carlos Baldomir, oriundo de la ciudad de Santa Fe, se había coronado campeón mundial en las 147 libras dando un auténtico batacazo en el mítico Madison Square Garden, donde se impuso en decisión unánime a Zab Judah el 7 de enero de 2006. En la primera defensa de ese cinturón, le confirmó a los Estados Unidos, donde atiende Dios si de boxeo se trata, que lo suyo era cosa seria, porque despachó a Arturo Gatti por nocaut técnico en el noveno asalto de un combate que tuvo lugar en julio de ese mismo año, en el Boardwalk Hall de Atlantic City.

Tal vez El Tata, como lo apodaban, se apresuró en tomar una pelea más para ese año. Pero el hecho de estar subiendo al ring por sumas de dinero de las que no había estado ni remotamente cerca en sus 12 años previos de carrera profesional, sumado a la fe que se tenía y que oportunamente le hicieron tenerse por aquel entonces lo llevó a aceptar hacer en noviembre una segunda defensa ante Mayweather, quien para ese entonces ya acumulaba un récord perfecto de 36 victorias en igual cantidad de presentaciones.

Baldomir expuso el título mundial de peso wélter del CMB en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas y aseguró en su cuenta 1.5 millones de dólares solo por subirse al ring. Intentó en los dos primeros asaltos llevarse por delante a Money, mostrarle quién era el dueño del cinturón esa noche, y hasta consiguió conectarlo con algunos golpes de poder. Pero poco a poco el estadounidense lo fue dominando, enmarañando con su defensa siempre estilista que a la vez le generó espacios para conectarlo una y otra vez al rostro, tanto que el argentino salió a pelear el sexto asalto completamente ensangrentado.

El trámite del combate ya no cambió y Mayweather impuso su dominio hasta el final de la decimosegunda ronda, para asegurarse una victoria en decisión unánime sin atenuantes, con tarjetas de 108-120, 108-120 y 110-118 que despojó a Baldomir de su estatus de campeón mundial. Marcó, también, el inicio del declive, porque en un intento de volver a coronarse en una división superior en su siguiente pelea, por el título mundial vacante de peso superwélter del CMB, cayó en decisión unánime ante Vernon Forrest en julio de 2007.

El recordado Carlos Baldomir. (Foto: Getty)

Noqueado por Canelo Álvarez

Tras dos combates menores en el exterior, una victoria en decisión dividida ante Luciano Pérez en Morongo Casino de Cabazon y una derrota por la misma vía ante Jackson Osei Bonsu en Bélgica, Baldomir volvió a pelear en Argentina después de siete años buscando volver a tomar impulso. Vaya si lo consiguió, porque el triunfo por nocaut técnico en el cuarto asalto ante Jairo Jesús Siris lo catapultó de nuevo a un templo del boxeo como el Staples Center de Los Angeles, para tomar nada menos que una pelea ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien estaba invicto en 34 peleas.

No se trató de un combate de 12 asaltos, porque el título en juego no revestiría para quien lo ganara el status de campeón mundial. “Silver”, lo llamó el Consejo Mundial de Boxeo solo por una cuestión de negocios. Pero ni siquiera con ese rango de campeón secundario pudo quedarse Tata, quien se fue noqueado de manera brutal por el tapatío en el último segundo del sexto asalto.

Un caso atroz y la condena a 18 años de prisión

Dos años después de su retiro, perdiendo en México ante Andrey Meryasev en abril de 2014, Carlos Baldomir fue detenido en Junín después que su propia hija radicara en Santa Fe una denuncia por abuso sexual. Para ese entonces, según él mismo se había encargado de confesar, el excampeón mundial había perdido apostando buena parte de la fortuna que había acumulado en el boxeo.

Tras tres años detenido en la prisión de Las Flores, Baldomir fue declarado culpable de haber abusado sexualmente de su hija en reiteradas ocasiones cuando esta era menor de edad y recibió una condena de 18 años que está cumpliendo de manera efectiva.

Carlos Baldomir contra Canelo Álvarez. (Foto: Getty)

La falsa noticia sobre su muerte

En marzo de 2020, en plena pandemia de COVID-19 en Argentina, más de una noticia dio por muerto a Carlos Baldomir durante un motín que se desarrolló en la cárcel de Las Flores. Todo había comenzado con un pedido de mejores condiciones de higiene, incluso de libertades, para no contagiarse una enfermedad para la que todavía no existía una vacuna aprobada y que día a día incrementaba el número de muertes por contagio en el país. Pero terminó en una toma que significó una situación de especial peligro para los integrantes del Pabellón 3, del que formaba parte el ex boxeador, al que estaban destinado los condenados por delitos contra la integridad sexual.

Todas las víctimas de ese motín pertenecían al Pabellón 3. Algunos murieron calcinados, otros apuñalados con saña. La noticia de que el propio Baldomir había muerto se filtró erróneamente desde la cárcel por su parecido físico con una de las víctimas. Pero el excampeón, que logró escapar a tiempo de aquella matanza, continúa recluido en Las Flores, todavía con 7 años de condena por delante.