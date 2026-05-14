Franco Stupaczuk pidió una nueva fecha de Premier Pádel en Argentina: “Vamos camino a eso”

El número 6 del mundo se mostró ilusionado con la posibilidad de contar con una nueva fecha en el circuito.

Al igual que en el P1 de Mendoza 2023, el ‘Polaco’ Franco Stupaczuk buscará volver a ser campeón en Premier Pádel en el Buenos Aires P1 que se está disputando en Parque Roca y que busca romper el récord histórico de espectadores que consiguió en el 2025.

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Luego de la dura victoria frente a Juani Rubini y Maxi Sánchez, el número 6 del mundo habló con Bolavip y allí se refirió a la posibilidad de que Argentina tenga una nueva fecha en el calendario a partir de año que viene, cambiando la ciudad ya que antes se jugó en Mendoza y Mar del Plata.

“Tengo muy buenos recuerdos, ojalá se vuelva a hacer en Mendoza que es donde pude levantar el título, así que me pareció un estadio espectacular. También podría ser en Córdoba y si fuera por mí lo hago en Chaco, que soy de ahí pero sé que es difícil. Ojalá que sumemos otra fecha más porque el jugador viene de lejos y hay mucha afición”, inició Stupa sobre el recuerdo de su título en el país.

Siguiendo por la misma línea, se refirió al público argentino presente en el Parque Roca: “Es espectacular, la gente llena desde el primer día y no ocurre en muchos lugares. El pádel ha crecido mucho, pero no es el fútbol ni el tenis, pero vamos camino a eso”.

Y cerró respecto al triunfo sufrido en el debut: “Sufrimos más de la cuenta, íbamos set arriba y 3-0 en el segundo, ellos encontraron un break y agarraron confianza. Nosotros nos vinimos abajo, en el tercer set arrancamos bien, ganamos 6-1 y eso nos va a dar confianza”.

"Ojalá sumemos una fecha más" 🇦🇷🗣️



Argentina es potencia mundial en pádel y Franco Stupaczuk se sumó al pedido de los fanáticos: tener más de un torneo de Premier Pádel en el país. pic.twitter.com/zwwUqU5DQg — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 14, 2026

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El próximo partido de Franco Stupaczuk en el P1 de Buenos Aires

La pareja número 3 del circuito, compuesta por Franco Stupaczuk y Mike Yanguas volverá a la acción este jueves, no antes de las 16.00 horas, cuando en la cancha central se enfrenten a Juani De Pascual y Alonso Rodríguez Martínez, pareja que llegó desde la Qualy.

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