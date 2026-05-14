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Franco Stupaczuk pidió una nueva fecha de Premier Pádel en Argentina: “Vamos camino a eso”

El número 6 del mundo se mostró ilusionado con la posibilidad de contar con una nueva fecha en el circuito.

Franco Stupaczuk, jugador de pádel argentino.
© @francohs22Franco Stupaczuk, jugador de pádel argentino.

Al igual que en el P1 de Mendoza 2023, el ‘Polaco’ Franco Stupaczuk buscará volver a ser campeón en Premier Pádel en el Buenos Aires P1 que se está disputando en Parque Roca y que busca romper el récord histórico de espectadores que consiguió en el 2025.

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Luego de la dura victoria frente a Juani Rubini y Maxi Sánchez, el número 6 del mundo habló con Bolavip y allí se refirió a la posibilidad de que Argentina tenga una nueva fecha en el calendario a partir de año que viene, cambiando la ciudad ya que antes se jugó en Mendoza y Mar del Plata.

“Tengo muy buenos recuerdos, ojalá se vuelva a hacer en Mendoza que es donde pude levantar el título, así que me pareció un estadio espectacular. También podría ser en Córdoba y si fuera por mí lo hago en Chaco, que soy de ahí pero sé que es difícil. Ojalá que sumemos otra fecha más porque el jugador viene de lejos y hay mucha afición”, inició Stupa sobre el recuerdo de su título en el país.

Siguiendo por la misma línea, se refirió al público argentino presente en el Parque Roca: “Es espectacular, la gente llena desde el primer día y no ocurre en muchos lugares. El pádel ha crecido mucho, pero no es el fútbol ni el tenis, pero vamos camino a eso”.

Y cerró respecto al triunfo sufrido en el debut: “Sufrimos más de la cuenta, íbamos set arriba y 3-0 en el segundo, ellos encontraron un break y agarraron confianza. Nosotros nos vinimos abajo, en el tercer set arrancamos bien, ganamos 6-1 y eso nos va a dar confianza”.

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La pareja número 3 del circuito, compuesta por Franco Stupaczuk y Mike Yanguas volverá a la acción este jueves, no antes de las 16.00 horas, cuando en la cancha central se enfrenten a Juani De Pascual y Alonso Rodríguez Martínez, pareja que llegó desde la Qualy.

Datos claves

  • Franco Stupaczuk y Mike Yanguas enfrentarán a De Pascual y Rodríguez Martínez este jueves.
  • El actual número 6 del mundo busca ganar nuevamente tras su título en Mendoza 2023.
  • El torneo en Parque Roca pretende superar el récord de espectadores alcanzado en 2025.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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