Paquito Navarro habló tras su debut en el P1 de Buenos Aires y se refirió a su cambio de pareja: “Estoy centrado en él”

El ex número 1 del mundo habló después de la primera victoria en el Parque Roca, en su último torneo con Fran Guerrero.

Paquito Navarro es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del pádel, y en una nueva edición del Buenos Aires P1, el oriundo de Sevilla buscará repetir la final que consiguió en la temporada 2025, en lo que también es un torneo especial para él ya que termina su ciclo con Francisco Guerrero.

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En diálogo con Bolavip, el español de 37 años se refirió a este certamen en Argentina y mostró su deseo de volver a jugar una instancia definitiva, ya que hace un año que no disputa una final. Además se refirió a su separación con Fran Guerrero tras cinco meses jugando juntos.

“A lo mejor es que piensan que ya me queda poquito y no quieren perderse las últimas veces. La verdad que como lo he dicho muchas veces el cariño con el público es mutuo, me la paso muy bien cada vez que vengo y disfruto un montón. La obligación que tengo es disfrutar y pelear hasta la última pelota”, dijo sobre el apoyo del público que recibió en su debut.

Siguiendo por la misma línea, se mostró optimista con disputar una nueva final: “Estoy bien, la última final que jugué fue acá en Buenos Aires y le tengo cariño y se me va bien. Ganamos el primer partido y esperamos avanzar alguna ronda más. Queremos jugar el finde”.

Y cerró respecto a su separación con Francisco Guerrero, para volver a jugar con Martín Di Nenno, con quien ya tuvo una etapa en la que pelearon por el número 1 del mundo. “De momento estoy centrado en Fran Guerrero y vamos a ver cuando acabe. De momento estoy centrado en él”, soltó.

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El próximo partido de Paquito Navarro y Fran Guerrero

Tras vencer en su debut a González y Huete Hernández por 6-1 y 6-3, el español junto a Fran Guerrero jugará la instancia de octavos de final frente a Pablo Lijó y Pablo García Rodrigo en la cancha 2 del Parque Roca.

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