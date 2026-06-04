Jorge Fucile y su recuerdo de Qatar 2022: ”A Messi lo tendrían que haber echado contra Holanda”

El exfutbolista de la Selección de Uruguay encendió la polémica al dar su opinión de lo que fueron los arbitrajes que tuvo Argentina en la última Copa del Mundo.

A pesar de estar a días de una nueva edición de la Copa del Mundo, continúan los comentarios relacionados a los arbitrajes en los partidos que la Selección Argentina jugó en Qatar 2022. Es que para un porcentaje importante de los aficionados al fútbol en el planeta (sobre todo aquellos que son fans de Cristiano Ronaldo), sin fundamento sólido, Lionel Messi recibió el guiño de la FIFA para hacerse con el trofeo.

Y esta creencia no solo se infundó entre los hinchas que no quieren a Leo o que sienten un recelo hacia la Albiceleste, sino que también brotó entre los protagonistas. Uno de ellos, Jorge Fucile, ex lateral derecho de la Selección de Uruguay y del Porto, Santos, Nacional y Liverpool (Uruguay).

“Yo los adoro a los argentinos, les tocó salir campeones y los felicito. Pero evidentemente, hay polémicas en todos los partidos. Yo creo que hubo una ayudita extra: contra Holanda, a Messi lo tenían que haber echado por una mano evidente y, después, hubo penales medio raros”, señaló el dos veces mundialista (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Asimismo, se metió en la otra gran controversia que mantiene las discusiones futboleras en el Río de La Plata, en relación a cuántos títulos globales tiene la Celeste. Si solo los de 1930 y 1950 o si también deben valorarse las consagraciones de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. ”Cuando tengan cuatro estrellas, hablamos”, lanzó Fucile, con risa socarrona, en la charla que tuvo con DSports.

"CUANDO LLEGUEN A LAS CUATRO ESTRELLAS HABLAMOS" 🗣️



El divertido cruce entre Jorge Fucile y @totipasman en #SeHablaAsiDSPORTS#MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/wiULSbBfdG — DSPORTS (@DSports) June 3, 2026

Argentina y Uruguay se pueden enfrentar en los 16vos de Final de la Copa del Mundo 2026

Argentina y Uruguay se podrían volver a ver las caras en una Copa del Mundo tras 40 años. La última vez fue por los 8vos de Final de México 1986 (ganaron los dirigidos por Carlos Bilardo 1 a 0 con un tanto de Pedro Pablo Pasculli). Y ahora, podría darse en los 16vos de Final de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Para eso, en la primera fase los de Lionel Scaloni deberían ser primeros y los de Marcelo Bielsa segundos o viceversa. Cabe recordar que la Scaloneta comparte zona con Argelia, Austria y Jordania (los enfrentará en ese orden), mientras que la Celeste integra el mismo grupo que Arabia Saudita, Cabo Verde y España (también jugará con cada contrincante en ese sentido).

En síntesis