Fue promesa del pádel de Argentina, se retiró a los 28 años y ahora será coach de uno de los mejores jugadores del mundo

A lo largo de la historia, el pádel argentino fue exportador de jugadores que llegaron a lo más alto del circuito mundial. Uno de los que quedó en el camino debido a que las lesiones truncaron su camino fue Matías Marina, quien tuvo que retirarse a los 28 años cuando disputaba el World Pádel Tour.

El argentino, fue una de las máximas promesas del pádel local, y en 2015 llegó a ser número 16 del mundo en el WPT, tomó la decisión de dejar la práctica profesional a los 28 años, debido a que no pudo responder de la mejor manera tras operarse tres veces una de sus rodillas.

Durante tres temporadas, Marina se vio afectado por lesiones, a tal punto que estuvo ocho meses sin jugar en búsqueda de una recuperación óptima, y volvió a jugar junto a Daniel Windhal, hasta que sus rodillas volvieron a generarle problemas físicos que lo sacaban de las pistas.

“Difícil decisión para mi, lo he intentado, he pasado muchos meses trabajando solo fuera de pista para ver si mejoraba, pero no ha sido posible, tras 3 operaciones, las rodillas no responden, sigo con mucho dolor, no puedo entrenar ni competir. Después de 13 años en el circuito me toca decir adiós antes de lo que me gustaría”, comunicó en sus redes sociales en 2021 anunciando su decisión.

En su trayectoria como jugador de pádel profesional, Marina jugó con un campeón del mundo como lo es el español Alex Ruiz, con quien logró obtener su primer título de World Pádel Tour al consagrarse en el Challenger de Córdoba en 2015. Además, en 2019 fue campeón europeo.

Ahora, años después de su retiro, volverá a estar cerca de las pistas debido a que tendrá la experiencia como entrenador de Mike Yanguas, quien actualmente se encuentra en el puesto 8 del ranking mundial del Qatar Airways Premier Pádel, y que jugará en dupla junto a Coki Nieto, saliendo como pareja 4.

Mike Yanguas junto a Matías Marina.

En sus redes sociales, Marina fue el encargado de comunicar esta unión. “Estoy super ilusionado con este desafío. Comienzo mi etapa como entrenador profesional junto a Mike Yanguas, con muchas ganas de continuar aprendiendo y poder aportar mi granito de arena. A seguir entrenando como estos primeros 10 días, vamos a por todas Mike “, comentó.

“Seguramente me gustaría en un futuro cercano ser entrenador y poder aportar o ayudar a otros con mis experiencias y con las que he aprendido de tantos grandes entrenadores y compañeros que he tenido”, había comentado Marina en una entrevista tiempo después de su retiro.

