La bronca viral de Faustino Oro, el niño prodigio argentino de 12 años, al caer ante un Gran Maestro de India en la Copa del Mundo de Ajedrez

Desde el 31 de octubre hasta el 27 de noviembre se desarrolla la Copa del Mundo de Ajedrez en Goa, India. El Maestro Internacional Faustino Oro tuvo su primera experiencia en la cita y completó una destacada actuación con apenas 12 años siendo el más joven de la competencia.

El prodigio, que va camino al título de Gran Maestro en tiempo récord, fue el único de los tres argentinos clasificados que consiguió superar la primera ronda. Lo hizo con victoria por 5-3 ante el GM croata Ante Brkic, de 37 años.

Su siguiente desafío fue ante el experimentado Vidit Gujrathi, 27° del ranking y de 31 años. A pesar de haber empatado en las primeras dos partidas, el indio logró utilizar su jerarquía para superar en una apretada ronda a Faustino, que se despidió del torneo con una gran y prometedora actuación general.

A pesar de que el argentino debe sentirse orgulloso por lo que logró, su talento lo deja con hambre. Incluso, la cuenta ChessBase India publicó un video en el que se lo vio a Oro frustrado tras la derrota ante el local con gestos de bronca al salir de la Sala de Convenciones donde se desarrolla el evento.

“Es un prodigio y probablemente el mayor talento que haya surgido de ese continente. Creo que tiene un futuro muy prometedor!”, elogió su rival tras la partida. Y extendió sus palabras a través de sus redes sociales: “Faustino tiene un talento innegable y, para su edad, ya juega con mucha madurez. ¡Tiene un gran potencial para convertirse en un jugador de élite!”.

