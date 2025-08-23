Los Pumas celebraron en Vélez un triunfo histórico ante All Blacks

En el marco del Rugby Championship, en la segunda fecha que se disputó en el Estadio de Vélez, Los Pumas consiguieron su primera victoria de la historia haciendo de local ante All Blacks. Fue con marcador de 29-23, con tries de Juan Martín González y Gonzalo García, conversiones de Santiago Carreras y penales efectivos del propio Carreras en tres ocasiones, Tomás Albornoz y Juan Cruz Mallia.

El equipo que conduce Felipe Contepomi abrió el marcador con un penal que hizo efectivo Albornoz, quien poco después debió dejar la cancha lesionado. Nueva Zelanda lo igualó por la misma vía y Mallia recuperó la ventaja inicial con otro penal.

Pero llegó el primer try de Los All Blacks, firmado por Proctor, para ponerse por primera vez arriba en el marcador, aunque la falla en el intento de conversión hizo que esa diferencia se quedará solo en 6-8. La jornada amagó con ser negra cuando Ethan de Groot vulneró por segunda vez el ingoal argentino poniendo el juego 6-13 y solo era consuelo que Barrett hubiese vuelto a fallar la conversión.

Antes que se cerrara la primera mitad, Los Pumas lograron su primer try para descontar, con la firma de Juan Martín González, y la conversión efectiva de Carreras dejó las acciones 13-13. Ya en la segunda mitad, el propio Carreras marcó dos penales consecutivos, que seguidos de un try de Gonzalo García le dieron a Argentina una muy buena diferencia de 26-13.

Santiago Carrera aportó dos conversiones y tres penales efectivos al histórico triunfo de Los Pumas. (Foto de Getty).

Nueva Zelanda volvió a amagar con la remontada con un try de Samisoni Taukei’aho y la posterior conversión de Damian McKenzie que dejó el partido 26-20, pero un nuevo penal de Carreras devolvió la tranquilidad de cara al cierre dejando el marcador 29-20, para que el penal que marcó McKenzie en tiempo de descuento solo sirviera para decorar el resultado, que cerró en un 29-23 para Los Pumas.

Si bien Argentina ya había conseguido imponerse en tres ocasiones a los All Blacks, nunca había podido hacerlo jugando en condición de local, ante su gente, por lo que la victoria representará un capítulo dorado en la historia de Los Pumas.

Así formaron Los Pumas

Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.

Noticia en desarrollo…