El Manchester United ofertaría 7 millones de dólares por una promesa del fútbol sudamericano

El club ecuatoriano ya le puso precio al pase y Manchester United estudia el fichaje para el próximo mercado.

Por Germán Celsan

Éderson Castillo, la joven promesa ecuatoriana que quiere el Manchester United

Los futbolistas sudamericanos emigran cada vez más jóvenes a Europa, y más cuando destacan en las categorías juveniles, donde los grandes clubes del mundo envían a sus ojeadores. El Manchester United no es la excepción, y se ha fijado en una de las máximas promesas del fútbol sudamericano, Éderson Castillo.

Éderson Castillo es un mediocampista ecuatoriano de 17 años, que milita en la LDU Quito, semifinalista de la última Copa Libertadores. Y si bien el volante central se quedó en el banco de suplentes toda la serie ante Palmeiras, su actuación con las selecciones juveniles de Ecuador y la propia Liga de Quito no han pasado desapercibidas.

En Ecuador se han animado a compararlo con Moisés Caicedo, y Mancheter United no quiere dejar pasar la oportunidad de tener a su propio Moi, que es la pieza central del Chelsea. Sin embargo, para poder ficharlo necesitará desembolsar 7 millones de dólares, que es el precio que le ha puesto la LDU Quito a su pase.

Informa el medio Fútbol Ecuador, centrado en lo que sucede con los futbolistas del país, que “Desde Old Traford, el interés en el volante de contención es real, y lejos de espantarse con la cifra que pide el equipo ecuatoriano, ya han abierto un canal de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo“. Además, el antecedente de Antonio Valencia es un punto a favor para la llegada de un futbolista ecuatoriano a Manchester United.

El nacido en Guayaquil ya hizo su debut en el primer equipo de la Liga de Quito, tanto en la primera división del fútbol ecuatoriano (4 partidos), como en la Copa Libertadores, donde disputó tres minutos en la victoria vs. Deportivo Táchira, en la segunda fecha de la fase de grupos.

Publicidad
En síntesis

  • Manchester United inició diálogos para fichar al mediocampista Éderson Castillo, de la LDU Quito.
  • El club ecuatoriano fijó el precio de traspaso de Castillo en 7 millones de dólares.
  • Éderson Castillo, de 17 años, ya debutó profesionalmente en la liga local y en la Copa Libertadores.
Germán Celsan

