Tras perder con un club de cuarta división, Rúben Amorim expuso a los jugadores del Manchester United: “Ganó el único equipo en cancha”

El luso fue categórico con sus futbolistas tras perder contra el Grimsby de la League Two en la primera ronda de la Carabao Cup.

Por Germán Celsan

Rúben Amorim apuntó contra sus jugadores después de la humillante derrota del Manchester United
© GettyRúben Amorim apuntó contra sus jugadores después de la humillante derrota del Manchester United

Manchester United sufrió una de las derrotas más duras y humillantes en la historia del club. Caer en primera ronda de Carabao Cup contra el Grimsby Town de League Two, si bien fue por penales, fue una muestra de la realidad que vive la que supo ser la institución dominante no sólo de Inglaterra, sino del fútbol europeo.

Su entrenador, Rúben Amorim, no tuvo reparos al hablar del rendimiento de sus dirigidos en el partido del miércoles, y señaló que sus jugadores “hablaron fuerte y claro”, con declaraciones que dejan entrever que las cosas no están bien en la interna del plantel. Tampoco tuvo problemas en señalar que no tiene un equipo, sino un “grupo de jugadores”.

Una vez consumada la derrota contra el club que milita en la cuarta división inglesa, el entrenador luso se enfrentó a los micrófonos de Sky Sports y fue categórico: “Al final, no importa si nos recuperamos o no. Son las señales que dio el equipo durante el partido… en el inicio. Creo que el equipo y los jugadores hablaron fuerte y claro hoy, así que… Eso es todo. Perdimos, y el mejor equipo ganó”, declaró Amorim.

Ganó el único equipo en cancha. Los mejores jugadores perdieron porque un equipo puede ganar contra cualquier grupo de jugadores“, señaló el luso. “Creo que es bastante claro lo que dijeron [en la cancha]. Hay que pasar la página, pero creo que es bastante claro lo que sucedió hoy“, agregó, con palabras que dejan entrever mucho más de lo que dijo de forma literal.

Al ser consultado por otra pobre actuación defensiva, Amorim respondió: “No es sólo lo defensivo, sino la forma en que comenzamos el partido sin ningún tipo de intensidad, sin la idea de la presión. Estábamos completamente perdidos, es difícil de explicar. Por eso digo que hablaron claramente.”

Cuando pierdes, pero ves algo diferente, está bien. Pero cuando ves algo como lo de hoy, es difícil. Es difícil hablar de ello. Quiero pedirle perdón a los hinchas, me dieron mucho apoyo, a pesar de las derrotas. Hoy no tengo nada para decirles, lo lamento mucho”, completó al respecto del partido.

Amorim excusó a Onana y cargó contra todo el plantel

Andre Onana fue el principal responsable del segundo gol del Grimsby, y se puede hacer un caso sobre que también la tuvo en el 1-0, porque la pelota entró por el primer palo. Sin embargo, Amorim decidió no señalar exclusivamente al arquero camerunés, y siguió en línea con sus declaraciones previas, apuntando contra el equipo.

Cuando juegas contra un equipo de cuarta división, no es el arquero. Es el entorno, es la forma en que enfrentas al rival, la competición. Sabemos que en el momento en el que estamos, la gente va a exagerar todo y va a volver gigante cada detalle. Y, con todo eso, dimos esta presentación… Creo que el equipo habló muy claro“, expresó.

“Creo que la respuesta la dieron hoy los jugadores. Ellos dieron su respuesta en la cancha. No necesitamos hablar de ello. Ahora tenemos un partido el fin de semana y luego dos semanas para resolver las cosas”, cerró Amorim, que se ve en la cuerda floja en el Manchester United y, por sus declaraciones, parece que ha perdido el vestuario y la confianza de los futbolistas.

