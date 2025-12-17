En Inglaterra destacan a Alejandro Garnacho ante el clima hostil que sufrió en Cardiff

El Chelsea de Enzo Maresca, este martes 16 de diciembre, obtuvo una importante victoria en los Cuartos de Final de la Carabao Cup 2025/2026. Derrotó 3 a 1 al Cardiff City FC en condición de visitante por 3 a 1, con dos goles de Alejandro Garnacho y uno de Pedro Neto (para los locales empató transitoriamente David Turnbull).

El futbolista argentino ingresó en el complemento por Tyrique George, por lo que en tan solo 45 minutos marcó en dos oportunidades, estabilizando así sus estadísticas de la temporada en la que de momento registra 4 gritos y 2 asistencias en 17 participaciones (876 minutos en total, lo que da un equivalente a casi 10 partidos completos).

Fue en los primeros instantes en los que entró en acción en el campo de juego del Cardiiff Stadium, cuando Alejandro Garnacho recibió un abucheo general, siendo este episodio un aspecto para destacar por parte de los medios de comunicación de Gran Bretaña, que resaltaron la personalidad del delantero para no intimidarse y responder con sus anotaciones.

”Alejandro Garnacho dejó huella en el campo al causar un impacto inmediato en la victoria del Chelsea por 3-1 sobre el Cardiff en la Carabao Cup, a pesar de ser recibido con abucheos por la afición”, apuntó Express.co.uk, que, en la crónica de triunfo de los Blues, agregó: ”El jugador de 21 años entró al campo como suplente de Tyrique George y fue recibido con abucheos por la afición local en el Cardiff City Stadium al tocar el balón por primera vez”.

”Alejandro Garnacho muestra su verdadero potencial en el Chelsea mientras es abucheado en Cardiff”, tituló Express.co.uk.

En ese mismo sentido, añadió que este detalle también fue captado por la transmisión oficial del encuentro en cuestión: ”El comentarista de Sky Sports, Alan Smith, señaló: ‘No les gusta’. Sin inmutarse por la recepción hostil, Garnacho respondió de la mejor manera posible, ignorando las burlas y poniendo al Chelsea en ventaja con un remate ejecutado con frialdad poco después de su entrada”.

Alejandro Garnacho fue considerado el mejor jugador del Cardiff 1 – Chelsea 3 por la Carabao Cup

Varios de los portales ingleses coincidieron en que Alejandro Garnacho fue la figura de la victoria del Chelsea por 3 a 1 ante el Cardiff en los Cuartos de Final de la Carabao Cup.

Express.co.uk: ”Alejandro Garnacho: 9. Entró por George al descanso y jugó por la izquierda, con los Blues mucho más amenazantes tras su entrada. Abrió el marcador para los visitantes a los 12 minutos de entrar, demostrando su calidad, antes de marcar el segundo gol que selló la victoria”.

Daily Star: ”Alejandro Garnacho: 9. Emergió como la estrella del espectáculo, anotando dos goles en la segunda mitad para impulsar al Chelsea a las semifinales de la Copa Carabao. Abrió el marcador al comienzo de la segunda mitad, levantando el ánimo de los Blues tras una primera parte mediocre en Cardiff. Sin embargo, el Cardiff City empató a solo 15 minutos del final, gracias a un cabezazo de David Turnbull tras un centro de Perry Ng”.

Yahoo Sport: ”Alejandro Garnacho (George 46′) 8. Marcó el primer gol con una definición serena desde un ángulo bastante cerrado. Presionó alto. Salió disparado en el tiempo añadido y marcó el tercero del Chelsea y el segundo suyo con confianza. Jugador del partido”.