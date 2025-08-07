Chelsea inició conversaciones para incorporar a Alejandro Garnacho: los millones que pide Manchester United

En medio del mercado de pases de Europa, el delantero argentino Alejandro Garnacho se encuentra a la espera de ofertas para cambiar de aires debido a que no será tenido en cuenta en Manchester United, ya que no entrará en los planes del entrenador Ruben Amorim.

Como consecuencia de esto, Chelsea puso sus ojos en el extremo de 21 años, y es por eso que iniciaron conversaciones formales con los dirigentes de los Reds Devils para realizar una oferta y comprar un porcentaje de la ficha de cara al inicio de una nueva temporada.

Según lo informado por el medio Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a transferir a Alejandro Garnacho, pero se plantó y solamente aceptará ofertas cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Cabe destacar que los Reds Devils primero pidieron 50 millones de libras esterlinas, pero decidieron bajar sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del argentino para equilibrar la masa salarial del plantel por las inversiones que hicieron en este mercado de pases para reforzar al equipo.

Por otro lado, desde la dirigencia del Chelsea no quieren pagar tanto dinero, y es por eso que intentarán sentarse a negociar con sus pares de Manchester United con el objetivo de bajar el precio, para así llegar a un acuerdo para quedarse con el delantero argentino y que este firme un contrato a largo plazo.

En el mercado de pases anterior, los Blues también estuvieron interesados en Garnacho, pero en aquella oportunidad desde los Reds Devils pidieron aún más dinero para desprenderse del argentino, por lo que no se pudieron de acuerdo para cerrar la transferencia.

Amorim habló sobre Garnacho

“Creo que, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”, sostuvo el entrenador de los Reds Devils sobre el rendimiento del delantero argentino.

Luego, volvería a referirse al jugador cuando fue consultado por la lista global de nombres que se encuentran en la misma situación y también tendrían sus horas contadas en Manchester. “Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos. Es simplemente que quieren nuevos retos“, contestó ante ESPN.

“Si el mercado se cierra y ellos son jugadores del Manchester United, como club, debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero en este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras“, agregó Amorim, dejando abierta la posibilidad de que Garnacho vuelva a tener una posibilidad en caso de no concretar su salida antes del cierre del mercado, pautado para el 1 de septiembre.

