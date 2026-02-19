En Inglaterra sentencian que Aston Villa buscará un arquero de Manchester City para reemplazar a Dibu Martínez

Luego de una frustrada salida de Aston Villa en el mercado de pases de verano de Europa, el arquero argentino Emiliano Martínez podría marcharse del elenco inglés en la próxima ventana de fichajes, que se abrirá luego de que se dispute el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

En este contexto, en Inglaterra están atentos a la situación del ‘Dibu’ y afirmaron que desde los Villanos ya están en la búsqueda de un arquero de “clase mundial” para reemplazar al argentino en caso de que se marche de la institución de cara a la temporada 2026/27.

Según lo informado por el medio Football Insider, Aston Villa tiene en carpeta a James Trafford, el arquero de Manchester City, con el objetivo de que sea el reemplazante de Martínez, quien ya tendría un sondeo por parte de Inter de Milán para sumarse luego del Mundial.

“Aston Villa lo está considerando, Newcastle también ha tenido un interés a largo plazo en Trafford y estuvo cerca de ficharlo antes de que terminara regresando al Manchester City. Mucho dependerá de lo que el propio jugador quiera hacer, si quiere marcharse en busca de jugar regularmente con el primer equipo el próximo verano”, explicó el periodista Pete O’Rourke respecto a la situación del golero del elenco ciudadano.

James Trafford, arquero de Manchester City. (Getty).

Así las cosas, en caso de que Inter avance por ‘Dibu’ Martínez y se lo lleve para la próxima temporada, Aston Villa podría ir a la carga por Trafford, quien es habitual suplente de Donnarumma y que se marcharía siempre y cuando llegue una oferta de 30 millones de dólares, cifra que pagó el City por él.

A lo largo de esta temporada, el arquero solamente disputó 11 encuentros con el primer equipo, en los que recibió 9 goles y mantuvo su arco en 0 en cinco oportunidades. Además, no recibió tarjetas amarillas ni fue expulsado en los 990 minutos que estuvo en cancha.

James Trafford se mostró molesto por su situación

“Sí… no era lo que esperaba, así que trabajo duro cada día, doy lo mejor en cada oportunidad y espero a ver que pasa”, reconoció Trafford después de tener la chance de jugar vs. Salford por la FA Cup. Al ser consultado por si estaba enterado de la situación de Donnarumma cuando fichó, Trafford reconoció: “No, no. Quedará como una experiencia y aprendizaje más para agregar a mi carrera“.

“Obviamente todos saben lo que me está pasando, así que tan solo puedo jugar tan bien como puedo, cuando puedo. Lo tomo un día a la vez y espero a ver que pasa. Tengo un contrato que cumplir, pero no sé qué sucederá la próxima temporada“, completó el arquero.

