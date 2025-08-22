Manchester United tomó su decisión final sobre Dibu Martínez tras la derrota vs. Arsenal

El Manchester United inició la Premier League 2025/26 con la expectativa de volver a pelear por los principales lugares, pero rápidamente se encontró con la realidad. Derrota por 1-0 en casa contra el Arsenal, uno de los candidatos, y con un claro fallo de Altay Bayindir, el arquero alineado por Rúben Amorim ante la lesión de André Onana.

En cualquier caso, ninguno de los dos guardametas ha mostrado el aplomo necesario como para pararse bajo los tres palos en Old Trafford, posición en la que supieron pararse nombres como Peter Schmeichel, Edwin van der Sar y David De Gea. Es por ello que tanto se habló de que Dibu Martínez podía llegar a ser una opción, y tras lo visto en la primera fecha, Rúben Amorim y la directiva del Manchester United tomaron su decisión definitiva.

Esa decisión es ir a por un nuevo arquero. Lamentablemente para las aspiraciones de Dibu, el nombre no es el del campeón del mundo con la Selección Argentina. Reporta Fabrizio Romano que el Manchester United ha avanzado por la contratación del arquero belga Senne Lammens, de apenas 23 años, y que actualmente juega en el Royal Antwerp de su país natal, y que tiene pasado en el Brujas.

Senne Lammens, el elegido por el Manchester United.

“El Manchester United está trabajando en el acuerdo para fichar a Senne Lammens, con las conversaciones ya en marcha. En términos personales, está casi todo acordado“, reportó el periodista, que también señaló que el club inglés se adelantaría a otros clubes de Francia e Italia, también interesados en el arquero.

Dibu Martínez ya no sería una opción para el United

Con el fichaje de Lammens, por una cifra que ronda los 17-20 millones, más Onana y Bayindir, Rúben Amorim tendría cerrada la lista de arqueros dentro del equipo. Esto significa que Dibu, por quién Aston Villa pedía 40 millones, no dejará el Villa Park y continuará como arquero del conjunto de Birmingham.

Dibu sigue en Aston Villa, Manchester United ya no es una opción.

Su ausencia en la primera fecha no fue una cuestión de disconformidad con la situación de su pase, sino que aún debía cumplir una fecha de suspensión por la roja que vio en la última fecha de la Premier League pasada, justamente, ante Manchester United.