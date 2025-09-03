Ni Messi ni Haaland, Virgil van Dijk reveló el delantero más difícil de marcar: “Siempre se las arreglaba para meter un gol”

Desde su llegada al Liverpool en 2017, Virgil van Dijk siempre ha sido uno de los estandartes del conjunto Red, pasó a ser uno de los referentes elegidos por Jürgen Klopp y ahora es el capitán del plantel. El neerlandés es un jugador generacional, de esos que quedarán en la historia como uno de los mejores de todos los tiempos en su posición.

Y aunque ha frenado a los mejores delanteros de la última década, hay uno que él mismo reconoce que siempre se las arreglaba para meter un gol cuando lo enfrentaba. El apuntado por Virgil fue ni más ni menos que Olivier Giroud, ex delantero del Arsenal, Chelsea y Milan, entre otros clubes.

Giroud, el delantero que siempre convertía contra Virgil. (Getty)

“Todos tienen un jugador… Curiosamente, Giroud. Siempre sentía que lo tenía [controlado], pero a alguna forma se las arreglaba para meter un gol. Ya sea con el Arsenal, Chelsea o Francia”, le admitió van Dijk a Gary Neville en una entrevista en la que el ex lateral del Manchester United señaló a Louis Saha como su némesis.

“Y se lo dije, cuando ganamos la liga, les ganamos 5 a 2; íbamos arriba 3 a 0 o algo así y se las arregló para meter un gol, no me acuerdo exactamente cómo. Creo que había pegado en el travesaño y estaba ahí para el rebote. Un gol de casualidad. Y se lo dije ‘Otra vez me metiste un gol’, así que diría que es el tipo que mete goles contra mí“, completó Virgil.

Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia

Con 57 tantos convertidos, Giroud es el máximo goleador histórico de Francia, por sobre los 51 de Thierry Henry, aunque se espera que eventualmente Kylian Mbappé, quien con apenas 26 años ya tiene 50 goles oficiales con Les Bleus, se termine quedando con el máximo escalafón en esa lista.

Olivier Giroud, con 57 goles, es el máximo goleador de Francia. (Getty)

Giroud suma otros 234 goles como profesional -según Transfermarkt- a nivel clubes, para un total de 291 goles oficiales y a sus 38 años decidió volver de la MLS al fútbol francés, donde lleva ya dos tantos en el inicio de temporada con el LOSC Lille.