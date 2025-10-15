Qué es la ‘Regla Ancla’ que reemplazaría al Fair Play Financiero y en Inglaterra temen que destruya a la Premier League

El Fair Play Financiero ha sido un dolor de cabeza para muchos clubes de la Premier League, una norma que ha provocado sanciones a algunos, y que otros han manejado con mucha cintura. Sin embargo, todo podría cambiar en el próximo mes, con la nueva ‘Regla Ancla’ que se votará dentro de los próximos 30 días en Inglaterra.

Esta nueva regla llegaría para reemplazar al actual sistema de ganancias y sustentabilidad que ha regido en la liga inglesa desde hace varios años. Aunque en Inglaterra hay quienes creen que destruirá la liga, y pondrá a los equipos ingleses en desventaja de presupuesto con el resto de los grandes clubes europeos, provocando el exilio de sus figuras por cuestiones salariales.

Everton y Nottingham Forest, dos equipos que sufrieron con el vigente reglamento de la Premier League.

De acuerdo a lo reportado por el Daily Mail, la ‘Regla Ancla’ implica que los clubes tendrán un tope salarial de cinco veces lo que haya recibido el último club de la Premier League en la temporada anterior por ingresos televisivos y merchandising vendido. Algo similar -pero no igual- a lo que sucede en la NBA. Tomando en cuenta la temporada pasada, el límite estaría hoy en 550 millones de libras esterlinas, valor que hoy ya varios equipos grandes están excediendo.

Violar el máximo implicaría una quita de seis puntos en la tabla de la Premier League, y un punto adicional por cada 6,5 millones de libras que el club esté excedido del máximo salarial. Esto afectaría directamente a los salarios de las grandes figuras como Erling Haaland, Mo Salah o Rodri, entre otros, que podrían optar por propuestas más lucrativas de otras ligas.

De aceptarse la nueva regla, jugadores como Haaland podrían optar por dejar la Premier League o verse obligados a reducir sus contratos. (Getty)

La Premier League, por su parte, explica que este nuevo tope salarial es una

“protección preventiva que solo se activaría si hay un cambio significativo que pusiera la competitividad de la liga en riesgo”, y que no habría motivo por la cual los clubes debieran preocuparse por ella. Aun así, será decisión de los 20 clubes de la Premier League votar de forma positiva o negativa. Para que sea aceptada, dos tercios de los clubes deberán votar afirmativamente.

No obstante, se espera que la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés) se pronuncie en contra y objete la reglamentación en caso de ser aceptada, ya que lo ven como una maniobra para ponerle un límite salarial a la competición y limitar sus posibles ganancias. Los clubes más pudientes de la Premier League tampoco ven esta nueva ‘Regla Ancla’ como una opción atractiva, por lo que será difícil que supere la votación tal y como fue presentada.

En cualquier caso, en el próximo mes se definirá esta situación, que podría marcar un antes y después para la Premier League.

