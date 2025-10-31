“Realmente extraordinario”: el futbolista africano de 25 años que brilla en la Premier League y maravilla a Pep Guardiola

La temporada 2022/23 fue dominada por el Manchester City de Pep Guardiola, la tercera de las cuatro Premier League consecutivas que consiguió el conjunto Citizen con el español al mando. En aquella campaña, el modesto Bournemouth regresó a la primera división inglesa y finalizar 15º, para mantener la categoría.

En enero de 2023, a mitad de aquella temporada, los Cherries ficharon a un joven futbolista ghanés proveniente del Bristol City del ascenso, que llegó para transformarse en una figura indiscutida en la ofensiva del equipo. El jugador en cuestión es Antoine Semenyo, que hoy lleva 90 partidos de Premier League, con 26 goles y es el referente de ataque del modesto club que se ha logrado asentar en la categoría.

Antoine Semenyo, el líder de la ofensiva del Bournemouth que marcha segundo en la Premier League. (Getty)

Este fin de semana, el Bournemouth, que hoy es segundo en la Premier League con 18 puntos, solo por detrás del Arsenal (22), visitará al Manchester City, quinto con 16 puntos. Y Pep Guardiola se rindió en elogios para con Semenyo al ser consultado por el futbolista ghanés y su gran inicio en la presente Premier League, en la que acumula 6 goles y 3 asistencias en 9 partidos.

“No es solo esta temporada, es la anterior y la previa también“, advirtió Guardiola sobre el ghanés. “Es un jugador al cual el estilo de juego del Bournemouth le encaja perfecto. Es un jugador extraordinario, realmente extraordinario“, completó el entrenador español con mucha seriedad.

Pep Guardiola describió a Semenyo como un jugador “extraordinario”. (Getty)

La buena noticia para Pep Guardiola es que este fin de semana podrá contar con Erling Haaland, ya recuperado de sus molestias físicas, y que también tendrá disponible a Rodri, quien acarrea problemas musculares desde hace ya un par de semanas, pero que seguramente sume minutos entrando desde el banco de suplentes.

Posiciones de la Premier League 2025/26

