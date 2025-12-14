Es tendencia:
Es figura en Manchester City, convirtió 6 goles en los últimos 4 partidos y Guardiola lo criticó: “No jugó bien”

El entrenador español arremetió contra el rendimiento de un futbolista que transita un magnífico presente goleador.

Por Nahuel De Hoz

Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City. (Getty Images)
De más está decir que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero también tiene declaraciones que llaman la atención y sorprenden al ambiente. Mientras arrastra buenos resultados en Manchester City y se acerca a lo más alto de la tabal de posiciones, criticó a Phil Foden que acumula 6 goles en los últimos 4 partidos que disputó por la Premier League…

Es una obviedad resaltar la calidad del inglés y es por eso que es una pieza fundamental en el equipo desde hace varios años. Tal es su magnífico presente que, durante los últimos 4 encuentros le convirtió por duplicado a Leeds y Fulham de manera consecutiva y ahora viene de anotarle a Sunderland y Crystal Palace. Sin embargo, pareciera que no es suficiente para el DT…

Lo cierto es que este domingo, al término del encuentro contra el Crystal Palace, Pep brindó una conferencia de prensa y deslizó una frase que dejó boquiabiertos a todos. “Hoy él no jugó bien, perdió muchos balones“, sentenció Guardiola sobre el desempeño de Foden sobre el campo de juego, a pesar de haber marcado un tanto y ser el cuarto compromiso consecutivo en hacerlo.

Phil Foden, futbolista inglés del Manchester City. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Barcelona y Bayern Múnich amplió su discurso al respecto. “Se apresuraba en cada jugada, tiene que jugar con más calma, conservar el balón y cambiar la marcha en el momento adecuado“, añadió pocos segundos más tarde a modo de explicación sobre su tajante opinión sobre el rendimiento individual del zurdo talentoso.

Y cuando todo era sorpresas por las polémicas declaraciones que apuntaban contra Foden, pese a estar inmerso en una notable actualidad goleadora, Pep se tomó unos segundos para hacer una aclaración. “De todas formas, lo está haciendo increíble para el equipo“, aseguró el entrenador español, dando a entender que también valora su gran aporte de cara al arco rival.

Phil Foden junto a Pep Guardiola, ambos en Manchester City. (Getty Images)

En la misma conferencia de prensa, también le dedicó unas palabras al plantel en su totalidad. “Me dan muchas señales de que todavía no estamos listos en cuanto a… no en cuanto a mentalidad, diría yo, en cuanto a cómo debemos afrontar ciertos partidos, sino porque algunos jugadores son jóvenes“, expresó en una sintonía similar el multicampeón con Manchester City.

DATOS CLAVE

  • Al término del encuentro, el DT sentenció: “Hoy él no jugó bien, perdió muchos balones“.
  • Guardiola argumentó que Foden “Se apresuraba en cada jugada, tiene que jugar con más calma, conservar el balón y cambiar la marcha en el momento adecuado“.
  • A pesar de la crítica específica sobre su juego, Pep hizo una aclaración positiva: “De todas formas, lo está haciendo increíble para el equipo“, reconociendo su aporte goleador (marcó dobletes consecutivos ante Leeds y Fulham, y goles ante Sunderland y Crystal Palace).
