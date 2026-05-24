Tottenham le ganó a Everton y condenó a West Ham al descenso en la Premier League

Con Cuti Romero presente en la tribuna, los Hotspurs ganaron de locales y se salvaron de perder la categoría.

En la última fecha de la Premier League, en condición de local, con gol de Joao Palhinha en el primer tiempo, Tottenham le ganó 1 a 0 a Everton y de esta manera cumplió con su objetivo de salvarse del descenso, por lo que condenó a West Ham a jugar al Championship para la próxima temporada.

Sin Cuti Romero, lesionado y presente junto a sus compañeros en el estadio, el equipo comandado por Roberto De Zerbi, que llegó a la última fecha con dos puntos por encima del elenco londinense, logró esta importante victoria que le permitirá seguir en la máxima categoría y mantener una racha de más de 50 años sin descender.

¡LOS SPURS QUIEREN LA PERMANENCIA! Palhinha la empujó luego del rebote y marcó el 1-0 de Tottenham sobre Everton. ¡HASTA CUTI ROMERO SE SUMÓ A LOS FESTEJOS!



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Al igual que en la temporada pasada, los Hotspurs coquetearon con los últimos puestos de la tabla de posiciones pero lograron salvarse. En este curso los resultados no fueron los esperados, por lo que tuvieron dos cambios de entrenador hasta la llegada de Roberto De Zerbi.

Por otro lado, West Ham, que finalmente perdió la categoría, le ganó a Leeds en condición de local, con un gol de Taty Castellanos, pero no le alcanzó para mantenerse en la Premier League. Este descenso le cortó una racha de 13 temporadas consecutivas y de esta manera volverá al Championship como en el 2011/12.

¡EL GOL DE LA ESPERANZA! Taty Castellanos ganó por arriba y, de cabeza, marcó el 1-0 de West Ham vs. Leeds. ¡SUEÑAN LOS HAMMERS!



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Así las cosas, con Arsenal campeón, los tres equipos que descendieron a la segunda categoría del fútbol inglés son Wolverhampton (puesto 20° con 20 puntos), Burnley (puesto 19° con 22 puntos) y West Ham (puesto 18° con 39 puntos). Por encima suyo quedó Tottenham con 41 unidades.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Datos claves

Tottenham venció 1 a 0 a Everton con gol de Joao Palhinha y evitó el descenso.

venció 1 a 0 a con gol de y evitó el descenso. West Ham descendió al Championship pese a ganarle a Leeds con tanto de Taty Castellanos .

descendió al pese a ganarle a Leeds con tanto de . El equipo de Roberto De Zerbi finalizó con 41 puntos, superando por dos al West Ham.