Tiene 19 años, jugó 10 partidos en primera y Liverpool lo venderá para cerrar un fichaje de 120 millones

El Liverpool está buscando la forma de recaudar los 140 millones que lo separan de su fichaje ideal: Alexander Isak. Los Reds quieren al delantero sueco del Newcastle para completar un verdadero Dream Team que les permita revalidar su título de Premier League y volver a pelear la Champions hasta instancias decisivas.

En ese contexto, se han visto obligados a desprenderse de quien era considerada como una de las grandes promesas del club, que deja la institución con apenas 10 partidos en la primera de los Reds y unos jóvenes 19 años, para probar suerte en otro club de la Premier League.

El sacrificado fue Ben Doak, que pasó la última temporada a préstamo en el Middlesbrough del Championship, segunda división inglesa. El extremo escocés repartió 7 asistencias y convirtió 3 goles en la última temporada en el Boro, con el que jugó 24 partidos. Ahora finalmente tendrá su chance en la Premier y será con el Bournemouth, que lo compró en 25 millones de libras esterlinas.

Doak regresó de su cesión en Middlesbrough pero no continuará en Liverpool.

Liverpool no ha terminado en el mercado en que más dinero gastó en su historia

En lo que va del mercado, Liverpool lleva más de 300 millones gastados para las llegadas de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Ármin Pécsi. Además, hay que sumarle los 40 millones de Giorgi Mamardashvili, que si bien fueron pagados doce meses atrás, recién ahora se suma al equipo.

Florian Wirtz (22/Bayer Leverkusen) – 125 millones de euros

Hugo Ekitike (23/Eintracht Frankfurt) – 95 millones de euros

Milos Kerkez (21/Bournemouth) – 46,90 millones de euros

Jeremie Frimpong (24/Bayer Leverkusen) – 40 millones de euros

Ármin Pécsi (20/Puskas Academy) – 1,78 millones de euros

Las cifras acumuladas muestran el mercado más costoso en la historia del Liverpool, que aún quiere sumar a Alexander Isak, por otros 120 millones de euros (140 millones de dólares) y un extremo de clase mundial, con Rodrygo y Barcolá como principales opciones. Cualquiera de los dos sumaría un gasto de otros 70-80 millones.