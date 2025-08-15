Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tiene 19 años, jugó 10 partidos en primera y Liverpool lo venderá para cerrar un fichaje de 120 millones

Los Reds siguen buscando la forma de concretar el fichaje de Alexander Isak.

Por Germán Celsan

Ben Doak deja Liverpool para hacer espacio salarial para Isak
© GettyBen Doak deja Liverpool para hacer espacio salarial para Isak

El Liverpool está buscando la forma de recaudar los 140 millones que lo separan de su fichaje ideal: Alexander Isak. Los Reds quieren al delantero sueco del Newcastle para completar un verdadero Dream Team que les permita revalidar su título de Premier League y volver a pelear la Champions hasta instancias decisivas.

En ese contexto, se han visto obligados a desprenderse de quien era considerada como una de las grandes promesas del club, que deja la institución con apenas 10 partidos en la primera de los Reds y unos jóvenes 19 años, para probar suerte en otro club de la Premier League.

El sacrificado fue Ben Doak, que pasó la última temporada a préstamo en el Middlesbrough del Championship, segunda división inglesa. El extremo escocés repartió 7 asistencias y convirtió 3 goles en la última temporada en el Boro, con el que jugó 24 partidos. Ahora finalmente tendrá su chance en la Premier y será con el Bournemouth, que lo compró en 25 millones de libras esterlinas.

Doak regresó de su cesión en Middlesbrough pero no continuará en Liverpool.

Doak regresó de su cesión en Middlesbrough pero no continuará en Liverpool.

Liverpool no ha terminado en el mercado en que más dinero gastó en su historia

En lo que va del mercado, Liverpool lleva más de 300 millones gastados para las llegadas de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Ármin Pécsi. Además, hay que sumarle los 40 millones de Giorgi Mamardashvili, que si bien fueron pagados doce meses atrás, recién ahora se suma al equipo.

  • Florian Wirtz (22/Bayer Leverkusen) – 125 millones de euros
  • Hugo Ekitike (23/Eintracht Frankfurt) – 95 millones de euros
  • Milos Kerkez (21/Bournemouth) – 46,90 millones de euros
  • Jeremie Frimpong (24/Bayer Leverkusen) – 40 millones de euros
  • Ármin Pécsi (20/Puskas Academy) – 1,78 millones de euros
Publicidad

Las cifras acumuladas muestran el mercado más costoso en la historia del Liverpool, que aún quiere sumar a Alexander Isak, por otros 120 millones de euros (140 millones de dólares) y un extremo de clase mundial, con Rodrygo y Barcolá como principales opciones. Cualquiera de los dos sumaría un gasto de otros 70-80 millones.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
"Messi es como Thanos de los Vengadores"
Lionel Messi

"Messi es como Thanos de los Vengadores"

El inesperado giro en el futuro del Diablito Echeverri: tras el no de Roma, un campeón de Champions acelera por su fichaje
Fútbol europeo

El inesperado giro en el futuro del Diablito Echeverri: tras el no de Roma, un campeón de Champions acelera por su fichaje

Ganó 26 Grand Slams, fue número 1, negó haber asegurado su bigote por millones y produjo la ira de una leyenda del tenis: “Debería hablar menos”
Tenis

Ganó 26 Grand Slams, fue número 1, negó haber asegurado su bigote por millones y produjo la ira de una leyenda del tenis: “Debería hablar menos”

Almeyda habló del regreso de Lamela al Sevilla: "Su físico le dijo basta"
Fútbol europeo

Almeyda habló del regreso de Lamela al Sevilla: "Su físico le dijo basta"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo