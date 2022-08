Mientras el partido ante Tigre se asoma en el horizonte próximo, siendo este sábado en Victoria, River ya piensa en el Superclásico del 11 de septiembre en La Bombonera. En paralelo, surgieron más novedades en el mundo que gira en torno al club de Núñez. Enterate de todo acá.

¿Cuándo vuelve a las canchas? River informó el estado de Robert Rojas tras la operación

Cuando parecía que Robert Rojas, ausente durante casi toda la temporada, se acercaba al regreso, una molestia en la zona de recuperación alarmó a todos en River ya que el paraguayo debía ser intervenido quirúrgicamente para conocer el problema de dicho dolor y descartar una infección.

Operación que se dió en la jornada del miércoles y de la cual se conoció el resultado durante este jueves gracias a un comunicado de River en las redes sociales. En el mismo, se informa que al jugador se le retiraron los cerrojos que fueron colocados durante la primera intervención de manera exitosa.

De esta manera, cerca de las 11:30 de la mañana del jueves, Robert Rojas recibió el alta y abandonó la clínica donde se realizó la intervención para continuar con su recuperación a la espera de los resultados que puedan arrojar los estudios post operatorios. Estos buscarán rastros infecciosos en los cerrojos extraídos.

En cuanto a lo que podría ser su regreso a las canchas, en caso de no haber infección, el mismo podría llegar a darse durante los últimos partidos del semestre en el transcurso del mes de octubre. Sin embargo, el mismo dependerá de la situación que atraviese el equipo de Marcelo Gallardo ya que no buscarán apurar al paraguayo.

Los 4 jugadores de River que ya no pueden limpiar amarillas antes del Superclásico

River se prepara para enfrentarse a Tigre, luego del último cruce entre sí por la Copa de la Liga, y el Millonario se ilusiona con mantener viva la racha de cuatro duelos sin derrotas para poder pelear la Liga Profesional. Con el triunfo de Atlético Tucumán el pasado martes, el Millonario siete unidades de la punta y le rezará a Boca para que le saque puntos en La Bombonera.

El Xeneize tampoco se bajó de la pelea por el campeonato tras ganarle a Defensa y Justicia y este domingo tendrá un cruce clave en las aspiraciones a ganar el título. Sin embargo, el choque entre los dos clubes más grandes del fútbol argentino (11/09 en La Bombonera) podría dejar a cualquiera de los dos sin posibilidades de competirle a Atlético Tucumán.

En lo que respecta a River, el plantel de Marcelo Gallardo comienza de a poco a poner la cabeza en su clásico rival y uno de los aspectos a tener en cuenta de aquí al Superclásico son las amarillas. Si bien no hay jugadores con cuatro amonestaciones, sí los hay con tres: si Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Santiago Simón y Marcelo Herrera ven cartulina este fin de semana, llegarán con cuatro al último partido antes de jugar contra Boca, vs. Barracas Central.

La posibilidad de limpiar tarjetas quedó descartada en el último choque contra Central Córdoba, ya que dos partidos consecutivos con amonestaciones dejaría suspendidos a los cuatro futbolistas mencionados. Sin embargo, River no se caracteriza por tener estas advertencias; de hecho, es el equipo de la Liga Profesional con menos tarjetas amarillas (26, junto a Defensa y Justicia). Aún así, no habrá que descuidarse.

River avanza con las obras y colocarán las nuevas butacas

Aprovechando al máximo cada semana en la que River no juega como local por la Liga Profesional de Fútbol, en el Millonario avanzan con las obras dentro del Monumental y en las últimas horas se conoció un avance que empezará a demostrar cómo quedará el estadio una vez finalizada la construcción.

Con la platea San Martin Inferior cerca de terminarse, en este jueves se conoció que en los primeros días de septiembre se comenzarán a instalar las nuevas butacas que posteriormente serán ubicadas en el resto del Estadio Monumental mediante vayan avanzando las obras que, hasta ahora, cumplen los plazos a rajatabla.

Estos nuevos asientos que se comienzan a instalar tienen como objetivo inaugurarse durante este mismo año en lo que serán los diferentes recitales que se realizarán en el Monumental. Si bien el debut asegurado es finales de octubre y principios de noviembre con el show de Coldplay, intentarán que estén instaladas para la última semana de septiembre cuando toquen los Guns N’ Roses.

En cuanto al resto del Estadio Monumental, las nuevas populares y las butacas se irían instalando una vez finalizada la Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, se aprovechará la época mundialista y el mes de enero para dejar todo listo de cara al comienzo de temporada en el 2023.

Alina Moine habló sobre Gallardo y su continuidad en River

Desde su llegada en junio de de 2014, ningún director técnico en la primera división del fútbol argentino ha estado más tiempo al mando de un equipo como Marcelo Gallardo en River. El entrenador nacido en Merlo posee uno de los ciclos más largos del mundo en la actualidad y por su enorme éxito (siendo una de las épocas de mayor gloria en la historia del Millonario), los hinchas de La Banda quieren que su continuidad en River sea eterna.

De hecho, Jorge Brito ha declarado eso mismo cuando fue consultado sobre la continuidad del "Muñeco". "Si dependiera de mí, Gallardo firmaría por otros tres años", sentenció Brito tiempo atrás. Sin embargo, esto estaría lejos de darse. Es que la periodista Alina Moine, quien múltiples veces fue relacionada con el entrenador de River en la vida personal, confesó lo que Gallardo pretende de su futuro.

"Le doy un 0,01% de posibilidades de renovar contrato por tres años", afirmó la conductora de ESPN, justificando que "sus últimos contratos tuvieron una duración de un año, y siempre se trajeron refuerzos con proyección, muchos jugadores en los cuales Gallardo proyectaba el futuro".

Pero, esto no supone que Marcelo Gallardo no renueve su vínculo con el Millonario a fines de año, donde expira su contrato, sino que no lo haría por una extensión a largo plazo. Sobre esto, Moine explicó que "una renovación año a año, como siempre, ya será algo muy personal. Lleva ocho años, es muchísimo", donde además añadió: "La temporada termina temprano, hay un receso muy largo y la pretemporada empezará recién en diciembre. Es un período de reflexion para Gallardo, que podrá analizar cuántas energías y fuerzas tiene. Que no sea todo tan inmediato podría ser positivo para River".

Por último, dio su opinión respecto a lo que puede ser la renovación de Gallardo por un año más: "Sería hermoso que pudiera renovar, es lindo para el fútbol argentino contar con un técnico de estas características". ¿Será así?