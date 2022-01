La semana de Juan Fernando Quintero venía siendo demasiado buena para ser real y tras anunciar su vuelta a River y convertir el primer gol de su Selección, de la cual fue el capitán, ante Honduras, el volante debió ser reemplazado por un fuerte dolor en una de sus rodillas. Una acción que activó las alarmas del club.

Sin un parte oficial que despeje las dudas generadas en los hinchas del Millonario luego de ver al 10 salir de la cancha, desde Colombia anunciaron extraoficialmente que la decisión de salir fue únicamente por precaución para cuidar el estado físico de Juanfer Quintero.

De esta manera, según se pudo conocer el traumatismo que sufrió el nuevo jugador de River tras chocar su rodilla con un jugador de Honduras no generó ningún tipo de secuelas en el volante que se retiró del estadio caminando sin ninguna muestra de dolor en la zona del impacto.

Una noticia que sin dudas alivia a todo River en una semana muy importante para la institución y Quintero ya que se espera que el miércoles o jueves esté arribando al país para realizarse los estudios médicos que serán la etapa previa a la firma del contrato que unirá al jugador con el Millonario por tres años.

Igualmente, y pese a que no hay lesión alguna, se espera que Juanfer Quintero comience entrenando con el grupo pero con algunos ejercicios que le permitan ponerse a tono físicamente con el resto del plantel. No es un dato menor tener en cuenta que el colombiano no tuvo vacaciones ya que la Superliga China terminó en enero.