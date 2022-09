El delantero que podría jugar en River si no llega Solari: "Es la alternativa más probable"

Pablo Solari se ha convertido en el as de espadas de River tras la partida de Julián Álvarez al Manchester City. El ex Colo Colo llegó en este mercado de pases, ya hizo cuatro goles con la camiseta del Millonario y por ello Marcelo Gallardo lo esperará hasta el último minuto. Aunque claro, también tiene plan b por si el delantero no llega.

La victoria 2-0 ante Barracas le dio tres puntos importantes al equipo del Muñeco, pero le dejaron una lesión que duele puertas adentro. Según informaron desde el club, Pablo Solari sufrió un desgarro y, en contra de todos los pronósticos, lucha para poder jugar su primer clásico en La Bombonera. Si no llega para estar de arranque, el DT podría sorprender.

El delantero que reemplazará a Pablo Solari si no llega al Superclásico

"Pablo Solari pidió tiempo y la semana de recuperación porque no quiere perderse el Superclásico. Las próximas 24 horas serán fundamentales para que Gallardo tome la decisión", contó Juan Cortese, periodista de TyC Sports que sigue el día a día de los de Núñez. Y ojo que también comentó que "la alternativa más probable para Gallardo sería Esequiel Barco".

Cabe destacar que en el último Superclásico, que Boca ganó con el gol de Sebastián Villa, Marcelo Gallardo puso a Barco desde el arranque compartiendo delantera con Julián Álvarez. A los 61 minutos, aquel día, el DT lo sacó para poner a Braian Romero. ¿Tendrá revancha el ex Independiente a pesar de no estar en su mejor momento?