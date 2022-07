En medio de uno de los momentos más complejos de la era Gallardo, un ídolo de River brindó una nota muy jugosa en la que toca varios temas importantes. Sí, mientas el Millonario busca reponerse de la eliminación de la Copa Libertadores, Leo Ponzio habló con Clarín y, entre otras cosas, contó la razón que lo motivaba a jugar al fútbol.

Ponzio, quien se retiró siendo el jugador más ganador del club con 17 campeonatos y tiene bien ganado el mote de ídolo, hoy aprovecha la tranquilidad de su estancia en Santa Fe y cuenta que "jugaba al fútbol para comprar campos”. Además, la historia de su familia, el momento que atraviesa y más...

"Jugaba al fútbol para comprar campos. Venían inversiones desde muchos lados pero yo me quería meter en esto. Así que cuando hacía unos ahorros, le avisaba a mi papá para que empiece a buscar campos. Lo que me daba más confianza y respaldo es que estaba invirtiendo para mi futuro porque me inculcaron eso. El campo tiene muchas posibilidades de inversión", comentó el ex capitán del Millo.

Además, contó que su hija de 14 años también es una fanática del campo y sueña con seguir el camino de su padre: "Yo le estoy diciendo que sea ingeniera agrónoma, que se haga cargo de esto". Sí, ya es una cuestión familiar.

Por último, el volante realizó una comparación entre el deporte y el campo: “Muchos años, cuando perdía en el fútbol, estaba enojado hasta el martes. Cuándo nació mi hija, me dí cuenta que no podía traer lo del club a mi casa. Ahí entendí que había que tener otra mirada, que está la posibilidad de perder y ganar, pero en el campo si le das más, hay más posibilidades de ganar”.