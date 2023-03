"La Araña" rompió el silencio y no solo dialogó sobre su presente y la Copa del Mundo, sino que también elogió a Gallardo y dio detalles de lo que puede pasar con su futuro como DT.

Ya han pasado casi tres meses de la obtención de la Copa del Mundo para la Selección Argentina y en estas últimas jornadas muchos protagonistas de la conquista en Qatar han roto el silencio ya siendo campeones, y este martes el turno fue de Julián Álvarez. El ex River fue clave para que los de Lionel Scaloni levanten el trofeo más ansiado y desde Manchester, habló al respecto de lo que fue el Mundial en sí y mucho más.

Sus cábalas, sus sensaciones durante y post Copa del Mundo, elogios para sus compañeros y el cuerpo técnico y cuestiones incluso fuera de la Selección como su presente en el Manchester City. Todo eso, y más, dialogó con TyC Sports hace escasas horas y allí también recordó su paso por River con un enorme elogio para Marcelo Gallardo.

"Gallardo te hace mejor jugador y mejor persona. No solo son consejos adentro de la cancha sino te hace ver cosas que uno no se da cuenta. Le debo mucho", soltó el cordobés con mucho respeto hacia el DT que lo formó como jugador y que lo hizo debutar en primera. Además, fue más allá y expresó su opinión sobre lo que puede pasar con el ex entrenador de River en un futuro inminente.

El Muñeco aún no ha vuelto a entrenar oficialmente tras su salida del Millonario salvo por aquel partido en Arabia Saudita entre el combinado de estrellas de aquel país ante el PSG y fue sondeado por clubes como el Leeds United, Ajax y Southampton, pero sin aceptar ninguna de dichas propuestas.

Sobre su futuro a nivel europeo, Julián expresó: "Gallardo está preparado para llegar a Europa. No sé qué le pasará por la cabeza, pero sería un lindo desafío". De esta manera, Álvarez alentó a que el Muñeco dirija en el viejo continente en el corto plazo.