Una de las virtudes más grandes que le destacan los jugadores a Marcelo Gallardo es la banca que él les propina. Con igualdad de posibilidades, el DT de River le da minutos a quienes se lo ganan en la semana y no le suelta la mano a los suyos. Pero esta vez, a pesar de su apoyo, uno de los más mimados por el entrenador podría partir en búsqueda de titularidad.

"Marcelo es una persona sincera, muy transparente. Las cosas que él quiere mostrar o decirle a una persona se lo va a decir con total simpleza", dijo Rafael Santos Borré y representa el pensamiento de la mayoría de los dirigidos por Gallardo. Sus jugadores le reconocen las formas, pero hay uno que tendría decidido alejarse a pesar de tener su banca.

Uno de los más bancados por Gallardo podría irse por la puerta de atrás

"Si lo banca Gallardo, hay que esperar..." es la opinión de los hinchas cuando son consultados por Jorge Carrascal. La realidad es que, desde su llegada en enero de 2019, el colombiano ha sido sólo chispazos de habilidad. Demostró tener una calidad superior, pero nunca la puso a favor de lo colectivo. Y ahora, a pesar del aguante del DT, podría marcharse.

En diálogo con Radio Colonia, el representante de Carrascal dejó declaraciones que hicieron ruido puertas adentro: “Jorge tiene 23 años y necesita jugar, la exigencia en River es mucha y no hay margen, por eso entendemos que a veces no juegue. Por su estilo de juego, Jorge necesita continuidad". Además, Pablo Boselli confesó: "Con Francescoli siempre planteamos si no es mejor que Jorge busque continuidad". ¿Se va por la puerta de atrás?