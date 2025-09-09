Es tendencia:
A 8 días de la Libertadores, Matías Galarza Fonda ilusiona a River con su golazo para Paraguay en Eliminatorias

El volante ingresó en el complemento y le dio la victoria a la Albirroja ante Perú con una enorme definición.

El golazo de Matías Galarza Fonda ante Perú.
Este martes se cerraron las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 con importantes sorpresas en esta última 18° jornada. Mientras Bolivia se quedaba con el boleto para el repechaje, el resto de las selecciones, ya con todo definido, completaron sus compromisos en el clasificatorio.

En el Estadio Nacional de Lima, la Selección de Paraguay se impuso por un apretado 1-0 ante su par de Perú, ya eliminado. Quién sentenció la historia a favor de los de Gustavo Alfaro, que regresarán a la cita mundialista en 2026, fue nada menos que Matías Galarza Fonda.

El mediocampista de River Plate formó parte del banco de suplentes, pero fue uno de los ingresos para el arranque del complemento. De buen despliegue, el volante marcó el gol de la victoria a 15 minutos de final con una destacada acción individual.

El de 23 años, que viene de jugar en Talleres, recibió un centro de Juan Cáceres desde la derecha, la paró de pecho, la esperó, se perfiló para su pierna izquierda y la mandó al fondo de la red con una volea que dejó sin reacción al arquero Pedro Gallese.

De esta manera, el volante paraguayo regresará al día a día en el elenco comandado por Marcelo Gallardo con buenas sensaciones. Con un partido del Torneo Clausura de por medio, el Millonario tiene por delante la llave de cuartos de final ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

Cómo sigue el calendario para River

Los de Núñez afrontarán este sábado el duelo interzonal por el Torneo Clausura ante Estudiantes en La Plata desde las 19. Luego, pasarán al plato fuerte: la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Más Monumental, el miércoles 17 de septiembre a las 21.30.

Fue campeón con River y recibió un elogio contundente de Lamine Yamal: "Sabe que soy bueno para el fútbol"

Fue campeón con River y recibió un elogio contundente de Lamine Yamal: "Sabe que soy bueno para el fútbol"

Sin Mundial: la durísima medida que tomaría River con Ian Subiabre si no renueva su contrato

Sin Mundial: la durísima medida que tomaría River con Ian Subiabre si no renueva su contrato

