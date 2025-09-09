Fue campeón con River y recibió un elogio contundente de Lamine Yamal: “Sabe que soy bueno para el fútbol”

El mercado de pases cerró en el fútbol español con la sorpresiva noticia del regreso de Alexis Sánchez a LALIGA, para convertirse en el nuevo número 10 del Sevilla. El chileno, de 36 años, volverá al fútbol español después de más de una década desde su paso por el Barcelona en una transferencia que llamó la atención incluso del propio Lamine Yamal.

“Siempre me ha gustado el último día del mercado porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla“, destacó Yamal en diálogo con la prensa mientras se encuentra en la convocatoria con España para la Fecha FIFA de septiembre. “Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen estas cosas”, completó al respecto.

Quien se hizo eco de las declaraciones del crack del Barcelona fue, justamente, el propio Alexis Sánchez. “Lamine sabe que soy bueno para el fútbol. Creo que lo dijo porque jugué en Barcelona, pero me pone contento lo que dijo“, expresó el ex futbolista de River, que vistió la camiseta blaugrana en 141 ocasiones entre 2011 y 2014.

Alexis Sánchez llegó al Sevilla en el último día del mercado. (@sevillafc)

“Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes; trabajo para estar como un chaval de 20 años”, aseguró el chileno tras ser presentado en el Sevilla como el nuevo ’10’ del equipo de Matías Almeyda en un contrato por una temporada, tras pasar el último curso por el Udinese de la Serie A.

Gallardo lo quiso para River pero prefirió seguir en Europa

Alexis Sánchez reconoció en conferencia que que lo tantearon de River para que se sumara al plantel de Marcelo Gallardo en el mercado de pases de mitad de este 2025. “Me han contactado la otra vez, pero a veces uno quiere estar en Europa. Me gusta el fútbol europeo. Y se verá, porque también hay muchas puertas abiertas, pero la idea es tener una continuidad en el fútbol europeo”, había declarado el chileno.

El segundo ciclo de Alexis Sánchez en Udinese no fue bueno. (Getty)

En la temporada pasada, Alexis Sánchez disputó 14 partidos sin convertir goles ni dar asistencias con el Udinese, que terminó en el puesto 12 de la Serie A, en lo que fue su segunda etapa en el club italiano.