Después de varios casos que marcaron un antes y un después, River Plate sigue trabajando con la misión de que ningún jugador importante se vaya en condición de libre. Por ello es que hay una fuerte preocupación con respecto a Ian Subiabre, joven delantero de 18 años de edad que cuenta con un vínculo vigente hasta diciembre de 2026.

Si bien desde el Millonario efectuaron varios intentos para renovar el contrato del jugador nacido en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por el momento no existen grandes avances en torno a una resolución de esta historia. Y, según pudo averiguar BOLAVIP, el malestar ya comenzó a reinar en la institución del barrio porteño de Núñez.

Sucede que la idea de River es, tal como viene haciendo con otros de sus juveniles más prometedores, colocarle a Subiabre una cláusula de rescisión de nada más ni nada menos que 100 millones de euros. De todos modos, lógicamente, los dirigidos por Marcelo Gallardo no están dispuestos a diseñar un contrato acorde a ese monto.

Entonces, Jorge Brito y compañía buscan que Subiabre y sus representantes -uno de ellos es Claudio Caniggia- expongan predisposición para llegar a un acuerdo en el corto plazo, el cual implique números razonables con respecto al salario y la conservación de esa cláusula de salida. Por el momento, no hay una resolución positiva a la vista.

Ian Subiabre en acción. (Foto: Getty)

En esa sintonía, desde River no están dispuestos a mostrarse flexibles ante esta situación. Por el contrario, están dispuestos a despacharse con un castigo sin precedentes y completamente lapidario hacia Subiabre si no renueva su contrato en el corto plazo. Y ese castigo tiene que ver con no permitirle ir al Mundial Sub-20 de Chile.

Cabe destacar que dicho certamen se llevará a cabo este mismo año, más precisamente entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Es decir, dentro de apenas un puñado de días, por lo que las negociaciones deberían llegar a buen puerto de forma inminente para que Subiabre pueda estar presente con la Selección Argentina.

En medio de este panorama, la cúpula dirigencial de River tiene la misión de que Subiabre, últimamente con pocas chances en el primer equipo de la mano de Gallardo, vaya de la mano con los entornos que se lograron tanto con Lautaro Rivero como con Santiago Lencina, que recibieron cláusulas de ese monto pero con salarios modestos.

Los números de Subiabre en River

Ian Subiabre acumula 19 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River, conquistando una anotación y una asistencia.

La cotización de Ian Subiabre

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Ian Subiabre tiene actualmente un valor de mercado de 1.200.000 euros.

