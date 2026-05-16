Qué pasa si River y Rosario Central empatan hoy en la semifinal del Torneo Apertura

River y Rosario Central protagonizan uno de los cruces más picantes y se enfrentan por las semifinales del Torneo Apertura.

Este sábado 16 de mayo, se enfrentan River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. El árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Silvio Trucco.

Los comandados por Eduardo Coudet vienen de ganarle por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en condición de local, mientras que los de Jorge Almirón derrotaron por 2-1 a Racing, en el Gigante de Arroyito.

Maxi Salas marca a Ángel Di María en el último cruce entre el Millonario y el Canalla, en febrero de 2026.

¿Qué pasa si River y Rosario Central empatan?

Si River gana: clasificará a la final del Torneo Apertura.

Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.

Si Rosario Central gana: clasificará a la final del Torneo Apertura.

¿Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura?

El encuentro entre River y Rosario Central, correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura, que comienza a las 19:30 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.

ESPN Premium

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

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TNT Sports

Canales 124 de Flow.

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV.

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

Rosario Central y River será una de las semifinales del Torneo Apertura.

La terna arbitral para River vs. Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

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DATOS CLAVES