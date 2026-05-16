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Torneo Apertura

Qué pasa si River y Rosario Central empatan hoy en la semifinal del Torneo Apertura

River y Rosario Central protagonizan uno de los cruces más picantes y se enfrentan por las semifinales del Torneo Apertura.

Sebastián Driussi y Enzo Copetti, figuras del Millonario y el Canalla.
© Prensa River / Prensa Rosario CentralSebastián Driussi y Enzo Copetti, figuras del Millonario y el Canalla.

Este sábado 16 de mayo, se enfrentan River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. El árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Silvio Trucco.

Los comandados por Eduardo Coudet vienen de ganarle por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en condición de local, mientras que los de Jorge Almirón derrotaron por 2-1 a Racing, en el Gigante de Arroyito.

Maxi Salas marca a Ángel Di María en el último cruce entre el Millonario y el Canalla, en febrero de 2026.

Maxi Salas marca a Ángel Di María en el último cruce entre el Millonario y el Canalla, en febrero de 2026.

¿Qué pasa si River y Rosario Central empatan?

  • Si River gana: clasificará a la final del Torneo Apertura.
  • Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.
  • Si Rosario Central gana: clasificará a la final del Torneo Apertura.

¿Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura?

El encuentro entre River y Rosario Central, correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura, que comienza a las 19:30 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.

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ESPN Premium

  • Canales 123 de Flow.
  • Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
  • Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

TNT Sports

  • Canales 124 de Flow.
  • Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV.
  • Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.
Rosario Central y River será una de las semifinales del Torneo Apertura.

Rosario Central y River será una de las semifinales del Torneo Apertura.

La terna arbitral para River vs. Rosario Central

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Laura Fortunato

DATOS CLAVES

  • River y Rosario Central se enfrentan este sábado 16 de mayo en el Monumental.
  • Si el partido termina en empate, habrá tiempo de alargue y definición por penales.
  • El árbitro principal será Nicolás Ramírez y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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